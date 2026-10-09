Η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Η απουσία επίσημης δημόσιας τοποθέτησης από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου έχει αποκτήσει αυτοτελές πολιτικό βάρος. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., κυρία Παπαδοπούλου, επανέρχεται με ισχυρισμούς που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο τηλεοπτικό επεισόδιο. Μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου, δεν έχει εντοπιστεί επίσημη απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η ίδια έχει ήδη θέσει δημόσια ζήτημα για τη στάση του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου

Η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, σε πρόσφατη παρέμβασή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δέχεται συστηματικές επιθέσεις στο διαδίκτυο. Οι επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια, προέρχονται από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς.

Η κυρία Παπαδοπούλου συνδέει τους λογαριασμούς αυτούς με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Περιέγραψε ένα ευρύτερο κλίμα στοχοποίησης που, όπως ισχυρίζεται, αντιμετωπίζει από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε προηγουμένως, μετά την αποχώρησή της από το κόμμα.

Η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη

Η Χαριλάου Τρικούπη, ως έδρα του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει προβεί σε επίσημη δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την καταγγελία της κυρίας Παπαδοπούλου. Αυτή η απουσία απάντησης έχει προκαλέσει ερωτήματα, ειδικά καθώς η καταγγέλλουσα έχει θέσει δημόσια το ζήτημα της στάσης του κόμματος και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγέλλει επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει απαντήσεις. Η σοβαρότητα των ισχυρισμών της απαιτεί μια συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

Ο ρόλος του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, κατά της οποίου στρέφεται η καταγγελία, ανήκει στη σκληρή ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Η τοποθέτησή του στη θέση του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ αιφνιδίασε πολλούς, ιδίως όσους γνωρίζουν το στελεχιακό δυναμικό του Κινήματος.

Η Αυτο-οργάνωση αποτελεί τον τομέα του κόμματος που είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των περιφερειακών και νομαρχιακών επιτροπών σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας χαίρει σεβασμού και υπόληψης στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος, έστω και για έναν αδιόρατο λόγο.

Οι αντιδράσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ

Παρά τη γενική σιωπή από την επίσημη ηγεσία, υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η αναπληρώτρια Γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Μαδέση, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άννα Παπαδοπούλου. Η κυρία Μαδέση δήλωσε γραπτώς ότι «η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση».

Η κυρία Μαδέση αναρωτήθηκε επίσης «τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές; Τι μας τυφλώνει;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει επιλεκτική αντιμετώπιση σε παρόμοια περιστατικά. Τόνισε επίσης ότι «δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι η αποχώρηση ενός ανθρώπου αποτελεί αφορμή για προσωπικές επιθέσεις και προσβολές».

Αποστάσεις από το γεγονός, χωρίς να πάρουν σαφή θέση επί της καταγγελίας, τήρησαν και οι Θανάσης Γλαβίνας και Χρήστος Κακλαμάνης. Σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, καταδίκασαν «κάθε μορφή βίας» και υποστήριξαν την ανάγκη για έναν πολιτικό διάλογο χωρίς τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Το ζήτημα του εκφοβισμού στην πολιτική αντιπαράθεση

Η σοβαρότητα των ισχυρισμών της κυρίας Παπαδοπούλου θέτει ένα σημαντικό ζήτημα για τον τρόπο αντιμετώπισης του εκφοβισμού εντός του πολιτικού χώρου. Ένα κόμμα που επιδιώκει να έχει προοδευτικό πρόσημο οφείλει να επιδείξει πώς διαχειρίζεται μια καταγγελία εκφοβισμού, ειδικά όταν αυτή αφορά δικό του στέλεχος.

Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό όταν η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα, η οποία συνδέεται με την πολιτική της επιλογή να αποχωρήσει από το κόμμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki