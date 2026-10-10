Τραμπ: Ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ – Δεν απάντησε στην κριτική Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας του. Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στην έντονη κριτική που διατύπωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία ως ένδειξη αδυναμίας και παράτασης του πολέμου.

Η συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις δημόσιες ευχαριστίες του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίτευξη μιας συμφωνίας που αφορά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία αυτή, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την κάλυψη των αναγκών της χώρας του σε καύσιμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ περιέγραψε τη συμφωνία ως ιδιαίτερα σημαντική. Υπογράμμισε ότι μέσω αυτής, «τεράστιες ποσότητες πετρελαίου» θα φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών για το ντίζελ που πρόκειται να προμηθεύσει η Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Τεράστιες ποσότητες πετρελαίου έρχονται στη χώρα μας. Και, ειλικρινά, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν».

Η κριτική του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η συμφωνία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε την έντονη κριτική του. Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο UNN, ο πρόεδρος της Ουκρανίας χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Ρωσία ως ένδειξη αδυναμίας.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία, η οποία προέρχεται από έναν «ισχυρό εταίρο», αποτελεί μια «αδύναμη κίνηση». Πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση θα οδηγήσει μόνο στην παράταση του πολέμου, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τις ευρύτερες επιπτώσεις της στο διεθνές σκηνικό.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας την κριτική του Ουκρανού ομολόγου του, επιλέγοντας να εστιάσει στις ενεργειακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας «ισχυρός εταίρος» και εξήγησε την αναγκαιότητα της προμήθειας του ντίζελ. «Είμαστε ένας ισχυρός εταίρος. Λοιπόν, όχι, χρειαζόμαστε πετρέλαιο για τον κόσμο. Και αυτό είναι ντίζελ, το οποίο είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το παίρνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας, επισημαίνοντας τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά ενέργειας. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το παίρνουμε. Κοιτάξτε, το χρειαζόμαστε. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν ήδη σαν πέτρα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το παίρνουμε», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, αναφέρθηκε η αρχή ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της χώρας του και όχι της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα των εθνικών αναγκών έναντι άλλων παραγόντων.

Με πληροφορίες από: Enikos