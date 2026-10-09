Πόλεμος νεύρων μεταξύ Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά: Οι κυβερνητικές πιέσεις και η στάση του πρώην πρωθυπουργού

Η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι οι δημοσκοπήσεις θα μπορούσαν να «ξεφουσκώσουν» τον Αντώνη Σαμαρά, σε αντίθεση με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού που διαβλέπει πανικό στην κυβερνητική πλευρά. Η αντιπαράθεση εντείνεται, με κυβερνητικά στελέχη να προκαλούν τον κ. Σαμαρά να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο, δεν δείχνει να βιάζεται να προβεί σε αυτή την κίνηση, τηρώντας στάση αναμονής.

Η κυβερνητική στρατηγική και οι προσδοκίες

Η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθειά της να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα του, καθώς θεωρεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι πιο εύκολο να τον αποδομήσει. Προκειμένου να τον προκαλέσουν να κάνει το «λάθος», στελέχη του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν καθημερινά ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ότι όλα αυτά τα λέει μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι, εάν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει την επόμενη κίνηση και δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του για το κόμμα, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για την κυβέρνηση. Η εκτίμηση είναι ότι πλέον θα τον μετρούν οι δημοσκοπήσεις και άρα ο «μύθος» που υπάρχει γύρω από τα ποσοστά του θα ξεφουσκώσει.

Το «φάντασμα» του 5% και ο ρόλος Κασιδιάρη

Τα κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι, εάν ο Αντώνης Σαμαράς αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις, θα εμφανιστεί κάτω από το 5%. Αυτή η εκτίμηση ενισχύεται, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, ειδικά τώρα που εμφανίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρό πρόβλημα στο εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός το γνωρίζει καλά.

Η αισιοδοξία της πλευράς Σαμαρά και οι μετρήσεις

Η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, από την άλλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη. Στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό. Αυτό οφείλεται, όπως αναφέρουν, στις κυλιόμενες μετρήσεις που έχουν στα χέρια τους, οι οποίες δείχνουν ότι, μέρα με την ημέρα, το κυβερνών κόμμα αποδυναμώνεται.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει καλά πώς κινούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει αποφασίσει να μην κάνει σύντομα την επόμενη κίνηση. Η στάση αυτή υποδηλώνει μια προσεκτική προσέγγιση απέναντι στις κυβερνητικές πιέσεις.

Οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια

Ο διευθυντής του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Ο ίδιος θα επιλέξει το πότε». Σχολιάζοντας τις συνεχείς αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, τόνισε: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται για το κόμμα Σαμαρά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αναφέρονται σε αυτό».

Ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντικό ακροατήριο που αναζητά πολιτική εκπροσώπηση και στρέφεται προς τον πρώην πρωθυπουργό. «Υπάρχει ένα πατριωτικό τόξο. Έχει τεράστιο ακροατήριο. Πιέζει ο κόσμος για ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών», δήλωσε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι «ο ελληνικός λαός έχει στρέψει την πλάτη του στο πολιτικό σύστημα, αυτό δείχνουν οι έρεμες».

Οι πολιτικές διαφωνίες του πρώην πρωθυπουργού

Ο Νίκος Τσούτσιας υποστήριξε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, ο κ. Σαμαράς διαφωνεί με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ιδεολογική μετάλλαξη που καταλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, στην επιδοματική πολιτική, στα εθνικά ζητήματα και γενικότερα στ.

Με πληροφορίες από: Topontiki