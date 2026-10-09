Γερμανία: Δύο νεκροί από πυρά 60χρονου στη Βαυαρία κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων

Δύο δημόσιοι λειτουργοί έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Μπερνγκάου της Βαυαρίας, στη Γερμανία, όταν δέχθηκαν πυρά από έναν 60χρονο άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου πυροβόλων όπλων. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι ερασιτέχνης σκοπευτής, οχυρώθηκε σε κτίριο για ώρες, προτού συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας.

Το αιματηρό περιστατικό και τα θύματα

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην πόλη Μπερνγκάου, στην περιφέρεια Νόιμαρκτ της Βαυαρίας. Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας, ένας 54χρονος άνδρας και μία 45χρονη γυναίκα, βρέθηκαν στο σπίτι του 60χρονου για να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση των πυροβόλων όπλων που κατείχε.

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί εάν ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, χωρίς να υπάρχει πρόθεση κατάσχεσης του οπλισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, ο 60χρονος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο δημόσιων λειτουργών.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και η πολιορκία

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης οχυρώθηκε μέσα στο κτίριο, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η αστυνομία περικύκλωσε την περιοχή και κάλεσε ενισχύσεις από μονάδες των ειδικών δυνάμεων. Η επιχείρηση κράτησε για αρκετές ώρες, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Παράλληλα, οι αρχές εξέδωσαν οδηγίες προς τους περίοικους, παροτρύνοντάς τους να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να διατηρήσουν απόσταση από την περίμετρο της επιχείρησης, για τη δική τους ασφάλεια. Η περιοχή τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και τεθωρακισμένων οχημάτων.

Η σύλληψη του δράστη

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης, η αστυνομία επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως δράστη, ζητώντας του να παραδοθεί. Ωστόσο, ο 60χρονος ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να υπακούσει και ότι θα προέβαλε αντίσταση στις αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του δράστη να παραδοθεί, οι αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων προχώρησαν σε εισβολή στον χώρο όπου βρισκόταν, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο 60χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από σφαίρα που έριξαν οι αστυνομικοί. Μετά τη σύλληψή του, του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη.

Στοιχεία για τον δράστη και το κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος δράστης είναι ερασιτέχνης σκοπευτής και δεν διέθετε ποινικό μητρώο. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τις πρώτες έρευνες των αρχών μετά το περιστατικό.

Προς το παρόν, το κίνητρο πίσω από την ενέργεια του 60χρονου παραμένει ανεξακρίβωτο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα οι φονικοί πυροβολισμοί.

Αρχική ενημέρωση και διευκρινίσεις

Αρχικά, χθες βράδυ, η αστυνομία είχε αναφέρει ότι ένας υπάλληλος της περιφέρειας Νόιμαρκτ είχε σκοτωθεί και ένας συνάδελφός του είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά. Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν σε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της δεύτερης υπαλλήλου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανασκεύασε την αρχική πληροφορία, δηλώνοντας ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή. «Υποθέτουμε ότι σκοτώθηκε ακαριαία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και των δύο δημόσιων λειτουργών.

Με πληροφορίες από: Topontiki