Συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για ρωσικό ντίζελ, με αντιδράσεις από Ζελένσκι

Σε συμφωνία για τη διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι η ενίσχυση της προσφοράς θα οδηγήσει σε γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ωστόσο οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί την Ουάσινγκτον.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ρωσικό ντίζελ

Η Μόσχα υπόσχεται τη διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων καυσίμου, όπως προέκυψε από την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο προέδρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεσμεύτηκε για την άμεση διάθεση άνω των 300.000 τόνων ντίζελ.

Επιπλέον, 500.000 τόνοι αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον Νοέμβριο. Σε επόμενη φάση, προβλέπεται η εξαγωγή άλλου ενός εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ακόμη, τρία εκατομμύρια τόνοι επιπλέον θα διατεθούν, ανάλογα με την κατάσταση και την παραγωγική δυνατότητα των ρωσικών διυλιστηρίων. Εφόσον πραγματοποιηθούν όλες οι παραδόσεις, η συνολική ποσότητα θα υπερβεί τους 4,8 εκατομμύρια τόνους.

Οι προσδοκίες του Ντόναλντ Τραμπ και η θέση του Κρεμλίνου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «εξαιρετικά επιτυχημένη». Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι «οι τιμές του πετρελαίου ήδη πέφτουν κατακόρυφα», προσθέτοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την εξέλιξη.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την πρόθεση της Μόσχας να ενισχύσει τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων. Στην ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας αναφέρεται ότι «η ρωσική πλευρά επανέλαβε τη βούλησή της να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, την πεποίθηση ότι η κίνηση αυτή «θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία».

Οι αμφιβολίες των αναλυτών για τον αντίκτυπο στις τιμές

Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, οι ενεργειακοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της συμφωνίας θα είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), οι πρώτες δύο προγραμματισμένες παραδόσεις, συνολικού ύψους περίπου 800.000 τόνων, αντιστοιχούν σε περίπου έξι εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ.

Η ποσότητα αυτή, όπως επισημαίνεται, είναι ικανή να καλύψει μόλις μιάμιση ημέρα της ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό υποδηλώνει ότι η αρχική ενίσχυση της προσφοράς ενδέχεται να μην έχει τον δραστικό αντίκτυπο που προσδοκά η αμερικανική κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Η αντίδραση της Ουκρανίας και το πολιτικό παρασκήνιο στις ΗΠΑ

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι εξασφαλίζει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Επιπλέον, απομένουν λιγότερες από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από: Topontiki