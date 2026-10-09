Αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές: Νέο «κόσκινο» για τα στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΛΓΑ και ασφαλιστικές

Ένα νέο, διευρυμένο ηλεκτρονικό «κόσκινο» τίθεται σε εφαρμογή για τις αποζημιώσεις που αφορούν φυσικές καταστροφές. Το Δημόσιο θα αντλεί πλέον στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως η ΑΑΔΕ, ο ΕΛΓΑ και οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή καταβολή των ενισχύσεων. Αυτή η νέα προσέγγιση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που διενεργούνται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των δεδομένων.

Διευρυμένο ηλεκτρονικό «κόσκινο» για τις αποζημιώσεις

Οι διαδικασίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων, οι οποίες ακολουθούν φυσικές καταστροφές, θα περνούν πλέον από ένα διευρυμένο ηλεκτρονικό «κόσκινο». Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για κρατική αρωγή. Το σύστημα επεκτείνεται για να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων.

Σύμφωνα με άρθρο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν τη δυνατότητα να αναζητούν και να διασταυρώνουν στοιχεία για όλους όσοι διαθέτουν έδρα, επαγγελματική εγκατάσταση ή κτίριο σε περιοχή που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό περιλαμβάνει περιοχές που έχουν πληγεί από φωτιά, πλημμύρα, σεισμό ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Οι φορείς που θα παρέχουν στοιχεία

Η άντληση των απαραίτητων στοιχείων θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης ή με άλλο πρόσφορο μέσο από διάφορους φορείς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι διασταυρώσεις αυτές θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και τις Περιφέρειες. Η συνεργασία αυτών των φορέων στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποζημιώσεων.

Στόχοι και διαδικασία των διασταυρώσεων

Οι διασταυρώσεις των στοιχείων θα αξιοποιούνται για πολλούς και σημαντικούς σκοπούς. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα γίνεται πιο ακριβής προσδιορισμός του εύρους των καταστροφών.

Επιπλέον, τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης κρατικής αρωγής, διασφαλίζοντας ότι οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, ενώ το σύστημα θα συμβάλει και στον σχεδιασμό πρόσθετων μέτρων στήριξης για τις πληγείσες περιοχές και τους κατοίκους τους.

Συνολική εικόνα και ταχύτητα στη διαδικασία

Το νέο πλαίσιο παρέχει στο Δημόσιο τη δυνατότητα να σχηματίζει μια συνολική εικόνα για τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες που βρίσκονται εντός της πληγείσας ζώνης. Αυτό είναι εφικτό χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της υποβολής όλων των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ταχύτερη αντίδραση και την προετοιμασία των διαδικασιών.

Στην πράξη, οι κρατικές υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ελέγχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα ποια ακίνητα και ποιες επιχειρήσεις εντοπίζονται μέσα στην πληγείσα περιοχή. Θα μπορούν επίσης να διαπιστώνουν ποια δραστηριότητα έχει δηλωθεί σε κάθε συγκεκριμένη διεύθυνση και ποιο πρόσωπο συνδέεται με κάθε ακίνητο, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου και αποζημίωσης.

Ένταξη στεγαστικής αρωγής και εντοπισμός αποκλίσεων

Στο ίδιο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων εντάσσεται ρητά και η στεγαστική αρωγή. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται για την επισκευή ή την αποκατάσταση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, θα υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους και διασταυρώσεις δεδομένων.

Μέσω αυτών των ελέγχων, θα είναι εφικτός ο εντοπισμός περιπτώσεων όπου μια επιχείρηση ενδεχομένως να εμφανίζει διαφορετική έδρα στα φορολογικά μητρώα από την πραγματική της θέση. Επίσης, θα μπορούν να εντοπιστούν περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών δεν συνδέεται με το ακίνητο για το οποίο ζητά αποζημίωση, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ορθότητα στην καταβολή των κρατικών ενισχύσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit