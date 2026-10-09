Κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω έντονης οσμής αερίου

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε γονείς και εκπαιδευτικούς η έντονη οσμή που ανιχνεύτηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, το συγκρότημα παραμένει κλειστό σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται εξ αποστάσεως.

Προληπτική εκκένωση και διακοπή παροχής αερίου

Η κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας οδήγησε σε προληπτική εκκένωση του σχολείου ήδη από τις 2 Οκτωβρίου. Η ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο Αθηνών, ζητώντας άμεσες λύσεις στο πρόβλημα της έντονης οσμής. Η κατάσταση αυτή είχε ως συνέπεια την αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους, λόγω του φόβου που επικρατούσε για την ασφάλειά τους εντός του σχολικού χώρου.

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανταποκρινόμενο στις ανησυχίες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, Παρασκευή.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε από τις αρμόδιες εταιρείες, το αρμόδιο υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να ολοκληρώσουν επειγόντως τους τεχνικούς ελέγχους. Στόχος είναι η άμεση παράδοση των πορισμάτων των ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η πηγή του προβλήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προέβη σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση, τονίζοντας την προτεραιότητα της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε».

Η δήλωση του δημάρχου υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στους ελέγχους, θέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των πορισμάτων. Η ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών αποτελεί κεντρικό σημείο στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Τηλεκπαίδευση και προγραμματισμένοι έλεγχοι

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτή η μέθοδος θα εφαρμοστεί μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την επίσημη διαπίστωση της ασφαλούς επαναλειτουργίας του σχολείου.

Η απόφαση για την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης ενημέρωσης. Έχουν ήδη δρομολογηθεί και προγραμματιστεί όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια, με βασικό στόχο την τάχιστη επαναφορά των μαθητών στις τάξεις τους, υπό συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Newsit