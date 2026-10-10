Τουρκία: Προφυλακίστηκαν δύο δημοσιογράφοι για σκάνδαλο επενδυτικών ταμείων

Δύο δημοσιογράφοι στην Τουρκία τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται για δημοσιεύματα σχετικά με ένα μεγάλο σκάνδαλο επενδυτικών ταμείων. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα, με την αντιπολίτευση να εκφράζει σοβαρές καταγγελίες. Την ίδια ώρα, άλλοι δύο συνάδελφοί τους αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, καθώς οι δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται.

Η προσωρινή κράτηση των δημοσιογράφων

Οι τέσσερις δημοσιογράφοι είχαν προσαχθεί την Παρασκευή, έπειτα από δημοσιεύσεις τους που έθεταν ερωτήματα σχετικά με πιθανή εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του AKP, στην υπόθεση των επενδυτικών ταμείων. Μετά την προσαγωγή τους, δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση δύο εξ αυτών.

Συγκεκριμένα, υπό προσωρινή κράτηση τέθηκαν ο Μουσταφά Μπάλτζι, δημοσιογράφος της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sözcü, και ο Σαμπάν Σεβίντς, ο οποίος εργάζεται στον διαδικτυακό ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό Bizim. Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε αυτή την απόφαση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το σκάνδαλο.

Δημοσιεύματα και κατηγορίες

Οι δύο δημοσιογράφοι που προφυλακίστηκαν, ο Μουσταφά Μπάλτζι και ο Σαμπάν Σεβίντς, φέρονται να δημοσίευσαν στην πλατφόρμα X μία φωτογραφία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία υποδήλωνε πιθανή σύνδεση του εκπροσώπου του AKP, Εμέρ Τσελίκ, με έναν από τους βασικούς υπόπτους που εμπλέκονται στην υπόθεση του επενδυτικού ταμείου.

Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο επέτρεψε την υπό όρους αποφυλάκιση των δημοσιογράφων Ισμαήλ Σάιμαζ και Μουράτ Αγκιρέλ, οι οποίοι ανήκουν επίσης στο δυναμικό της εφημερίδας Sözcü. Σε βάρος τους έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες, έπειτα από μήνυση και αγωγή που κατέθεσε ο υπουργός Εμπορίου, Εμέρ Μπόλατ. Οι νομικές αυτές ενέργειες αφορούν ρεπορτάζ που έθετε ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενες ευθύνες του υπουργού στην υπόθεση των επενδυτικών ταμείων.

Το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων

Το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τουρκική πολιτική σκηνή τις τελευταίες εβδομάδες, αφορά δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς αποταμιευτές. Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, η SPK έθεσε υπό εκκαθάριση επτά εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονταν συνολικά 131 επενδυτικά ταμεία. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η οποία συνεχίζει να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη και τις αρχές της χώρας.

Πολιτικές αντιδράσεις και επιπτώσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει μία πολιτική θύελλα στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση έχει καταγγείλει ανοιχτά πιθανή εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος AKP στο σκάνδαλο, ζητώντας διαφάνεια και λογοδοσία.

Η πίεση προς το κυβερνών κόμμα έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των επενδυτικών ταμείων συνεχίζονται. Οι καταγγελίες και οι δικαστικές έρεβες διαμορφώνουν ένα κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα.

Οι εκτιμήσεις για την υπόθεση

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το μέγεθος των προβληματικών κεφαλαίων που συνδέονται με την υπόθεση είναι σημαντικό. Τα προβληματικά κεφάλαια ανέρχονται σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει την οικονομική διάσταση του σκανδάλου.

Επιπλέον, οι μικροί αποταμιευτές που φέρονται να έχουν πληγεί από την υπόθεση υπολογίζονται σε περίπου 455.000. Το σκάνδαλο αφορά δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς αποταμιευτές.

Με πληροφορίες από: Enikos