Η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε ευρεία επιχείρηση στην Υεμένη

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προχώρησε σε νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη, εντείνοντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη χώρα. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως στόχο 136 στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο κίνημα των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων τους. Παράλληλα με τα πλήγματα, η συμμαχία παρέχει αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης σε 24ωρη βάση.

Ευρεία στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την έναρξη μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον των Χούθι στην Υεμένη. Η συμμαχία, η οποία είχε επέμβει στον πόλεμο της χώρας το 2015, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του κινήματος Ανσαραλά, ευρύτερα γνωστού ως Χούθι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, οι επιχειρήσεις στοχεύουν συγκεκριμένα σε «στοιχεία και δυνατότητες» των Χούθι. Το κίνημα αυτό διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, όπως αναφέρθηκε, και η επιχείρηση αποσκοπεί στην εξουδετέρωση του ανθρώπινου δυναμικού και των στρατιωτικών υποδομών του.

Καταστροφή στόχων και δικτύου βαλλιστικών πυραύλων

Οι επιχειρήσεις της συμμαχίας οδήγησαν στην καταστροφή συνολικά 136 στρατιωτικών στόχων σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, δήλωσε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης.

Ένας από τους βασικούς στόχους που επλήγησαν ήταν το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι. Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος του συνασπισμού, γνωστοποίησε μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X ότι η συμμαχία εργάζεται για την αποσυναρμολόγηση και την καταστροφή αυτού του δικτύου, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τις στρατιωτικές δυνατότητες της πολιτοφυλακής.

Συνεχής αεροπορική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις

Παράλληλα με τα πλήγματα κατά των Χούθι, η συμμαχία ανακοίνωσε ότι παρέχει αεροπορική υποστήριξη σε 24ωρη βάση στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Η κυβέρνηση αυτή υποστηρίζεται ενεργά από το Ριάντ, το οποίο ηγείται της συμμαχίας.

Η αεροπορική κάλυψη στις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης παρέχεται αδιάκοπα, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις τους στο πεδίο της μάχης. Αυτή η υποστήριξη αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της συμμαχίας για την αντιμετώπιση του κινήματος των Χούθι και την υποστήριξη της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας.

Δηλώσεις εκπροσώπων για την επιχείρηση

Οι εκπρόσωποι της συμμαχίας παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και τους στόχους της επιχείρησης. Ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι δήλωσε ότι η συμμαχία διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που στοχεύει το προσωπικό και τις δυνατότητες της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι. Τόνισε ότι έχουν καταστραφεί 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι.

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι επιβεβαίωσε επίσης ότι η συμμαχία εργάζεται για την αποσυναρμολόγηση και την καταστροφή του δικτύου βαλλιστικών πυραύλων της πολιτοφυλακής. Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση της συμμαχίας στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης και στην παροχή συνεχούς αεροπορικής υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki