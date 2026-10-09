Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιδρά στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, σχετικά με τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα αξιοποιήσει αυτή την εξέλιξη για να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η Ρωσία θα «ανταποδώσει για το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία». Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία φέρεται να στοχεύει στη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά. Στόχος αυτής της κίνησης είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Η συμφωνία αφορά την αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ, διοχετεύοντάς το στις διεθνείς αγορές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι δεν κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των κυρώσεων και της πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο. Αντιθέτως, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες για την Ουκρανία και τον κόσμο.

Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση της τρομοκρατίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων και της πίεσης προς τη Μόσχα. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα «ανταποδώσει για το ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία», εκτιμώντας πως η Μόσχα θα αξιοποιήσει την οικονομική διευκόλυνση για να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμείβεται οικονομικά όσο συνεχίζει τον πόλεμο. Αντίθετα, πρέπει να βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη διεθνή πίεση. Η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, χωρίς μια σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης, συνιστά ένδειξη προφανούς αδυναμίας, κατά τον Ζελένσκι.

«Ένδειξη προφανούς αδυναμίας» η χαλάρωση των μέτρων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οποιαδήποτε χαλάρωση της πίεσης προς τη Ρωσία, χωρίς προηγούμενη συμφωνία για ουσιαστική αποκλιμάκωση, ενισχύει τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κατά την άποψή του, μια τέτοια εξέλιξη «εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας».

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία επιτρέπει στη Ρωσία «να σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, να παρατείνει τον πόλεμο, να δείχνει ακόμη λιγότερο σεβασμό προς την Αμερική και να προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές σε ολόκληρο τον κόσμο». Ο ίδιος συνέδεσε την απόφαση για αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ με προηγούμενες κινήσεις χαλάρωσης κυρώσεων.

Πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις ως επιχείρημα

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι χαλαρώσεις των κυρώσεων, αντί να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση, ενθαρρύνουν τη Μόσχα να εντείνει τις επιθέσεις της. Ως επιχείρημα υπέρ της διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα, ο Ουκρανός πρόεδρος επικαλέστηκε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις, συνδέοντάς τες με την απόφαση της Ευρώπης να άρει κυρώσεις σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών.

Περιγράφοντας τα πλήγματα της τελευταίας εβδομάδας, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μια βάρβαρη πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Πριλούκι». Επίσης, έπληξε με αεροπορικές βόμβες το Κραματόρσκ, στοχεύοντας ακόμη και συνηθισμένα αστικά λεωφορεία. Συνέχισε, δε, τις αδιάκοπες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου, καθώς και στις κρίτιμες υποδομές που εξασφαλίζουν την επιβίωση των κατοίκων στο Ντνίπρο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Η θέση της Ρωσίας και η ανάγκη για ισχυρή απάντηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση στο πεδίο της μάχης από οποιαδήποτε άλλη στιγμή του πολέμου. Κατά την άποψή του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει μέσω παρασκηνιακών συνεννοήσεων να εξασφαλίσει κάποια ανακούφιση από την πίεση που δέχεται η Ρωσία.

Στο Κίεβο βρέθηκαν εκπρόσωποι του Κογκρέσου των ΗΠΑ, μια διακομματική αντιπροσωπεία, τους οποίους ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για την επίσκεψή τους σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν ρωτήθηκαν τι χρειάζεται για να τελειώσει ο πόλεμος, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε ότι η απάντηση πρέπει να είναι ισχυρή, καθώς η ειρήνη δεν έρχεται ποτέ μέσω της αδυναμίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit