Τραγωδία στη λεωφόρο Θηβών: Δύο νεκροί από τροχαίο με μηχανή

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026, σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Θηβών, στην περιοχή του Ρέντη. Οι δύο αναβάτες μιας μηχανής, ένας 28χρονος άνδρας και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Παρά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τους κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους, με τον τραγικό επίλογο να βυθίζει στο πένθος τις οικογένειες των θυμάτων.

Το δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 4:00 π.μ. της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος όπου βρίσκεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο άτομα εξετράπη της πορείας της για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οδηγώντας σε μια μοιραία σύγκρουση.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως η μηχανή προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εκσφενδονιστούν σχεδόν στη μέση του δρόμου. Η εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος ήταν ιδιαίτερα σκληρή, με τους δύο ανθρώπους να κείτονται στο οδόστρωμα, φέροντας βαρύτατα τραύματα, γεγονός που μαρτυρούσε την ένταση της σύγκρουσης.

Οι άτυχοι αναβάτες και οι ηλικίες τους

Τα θύματα του δυστυχήματος ήταν ένας 28χρονος άνδρας και μία γυναίκα. Αναφορικά με την ηλικία της γυναίκας, οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα παρουσιάζουν μια μικρή απόκλιση, καθώς το ένα δημοσίευμα κάνει λόγο για 26χρονη, ενώ ένα άλλο αναφέρει ότι ήταν 24 ετών. Και οι δύο επέβαιναν στο δίκυκλο τη στιγμή που συνέβη το μοιραίο τροχαίο, το οποίο τους στέρησε τη ζωή.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι δύο αναβάτες βρέθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο οδόστρωμα, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν επιβεβλημένη, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Η μάχη των γιατρών στο Τζάνειο νοσοκομείο και ο τραγικός επίλογος

Οι σοβαρά τραυματισμένοι αναβάτες της μοτοσικλέτας διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Τζάνειο νοσοκομείο του Πειραιά. Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες και επίμονες προσπάθειες για να τους κρατήσει στη ζωή, δεδομένης της κρισιμότητας των πολλαπλών τραυμάτων που έφεραν από την πρόσκρουση. Ωστόσο, παρά την επιστημονική φροντίδα και τις τιτάνιες προσπάθειες, οι δύο νέοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή, υποκύπτοντας στα τραύματά τους.

Η είδηση του θανάτου τους επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και προκαλώντας βαθιά θλίψη στην κοινή γνώμη για την απώλεια δύο νέων ανθρώπων. Ο τραγικός επίλογος του τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Θηβών συγκλονίζει, καθώς δύο ζωές χάθηκαν τόσο άδικα και απροσδόκητα τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος από τις αρχές

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη λεπτομερή διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό δυστύχημα. Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν την μηχανή να εξετραπεί της πορείας της και να προσκρούσει με τέτοια σφοδρότητα στην κολόνα παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη διαλεύκανση όλων των παραμέτρων του συμβάντος, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μαρτυριών αυτοπτών, των ευρημάτων από το σημείο της τραγωδίας στη λεωφόρο Θηβών, καθώς και τυχόν τεχνικών προβλημάτων του δικύκλου. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 28χρονου άνδρα και της γυναίκας, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του τραγικού τροχαίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos