Τραμπ: Η Ρωσία θα προμηθεύσει ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είχε μια «πολύ επιτυχημένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τον άμεσο εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ντίζελ από τη Ρωσία. Η ποσότητα που συμφωνήθηκε αρχικά ξεπερνά τους 300.000 τόνους, με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να ανακοινώνει την έκδοση σχετικής άδειας.

Συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό ντίζελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους ως «πολύ επιτυχημένη», υπογραμμίζοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε μεταξύ των δύο ηγετών. Βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η ενεργειακή τροφοδοσία και ειδικότερα ο εφοδιασμός με ντίζελ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, επιτεύχθηκε συμφωνία κατά την οποία η Ρωσία θα εφοδιάσει άμεσα την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Η ποσότητα ντίζελ που θα διατεθεί άμεσα ξεπερνά τους 300.000 τόνους, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στην παγκόσμια προσφορά καυσίμων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει αντίκτυ στις αγορές ενέργειας.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες και το χρονοδιάγραμμα

Πέρα από την άμεση διάθεση των αρχικών ποσοτήτων, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις μελλοντικές προμήθειες. Η Ρωσία, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διοχετεύσει στην αγορά συνολικά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Αυτή η μεγάλη ποσότητα προβλέπεται να διατεθεί μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήρια της Ρωσίας, επιτρέποντας μια προσαρμοστική προσέγγιση στην παραγωγή και διανομή.

Ειδικότερα, για τον προσεχή μήνα Νοέμβριο, η Ρωσία έχει δεσμευθεί να διαθέσει 500.000 τόνους ντίζελ στις αγορές. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων του Νοεμβρίου, η ποσότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η προσφορά θα φτάσει το 1 εκατομμύριο τόνους ντίζελ. Οι πληροφορίες αυτές, όπως σημειώθηκε, προέρχονται από το ΑΠΕ ΜΠΕ, παρέχοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επερχόμενες προμήθειες.

Η παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών

Παράλληλα με τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών προέβη σε δική του ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειες που θα λάβει για τη διευκόλυνση της συμφωνίας. Το υπουργείο γνωστοποίησε ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις, η OFAC (Office of Foreign Assets Control), θα αναλάβει άμεσα δράση.

Συγκεκριμένα, η OFAC θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια. Αυτή η άδεια θα έχει ως στόχο να επιτρέψει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Η κίνηση αυτή από το υπουργείο Οικονομικών είναι καθοριστική για την απρόσκοπτη ροή των συμφωνηθέντων ποσοτήτων καυσίμων προς τις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της αμερικανικής.

Με πληροφορίες από: News.gr