Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ρωσικό ντίζελ και η υπόσχεση για πτώση τιμών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μια συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία αφορά την αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε γρήγορη μείωση των τιμών των καυσίμων τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Η ανακοίνωση έγινε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επιτυχημένη».

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αποκλιμάκωση των τιμών παγκοσμίως, τονίζοντας ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Αμερικανούς αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, καθώς αυτοί οι τομείς επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την αύξηση των προμηθειών ρωσικού ντίζελ με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός των δύο εξελίξεων θα ασκήσει πιέσεις προς τα κάτω στις τιμές των καυσίμων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, πράγματι, για όλο τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδα-ρεκόρ και γρήγορα». Παρά τις προβλέψεις του, δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το μέγεθος ή τον χρόνο της αναμενόμενης μείωσης των τιμών.

Οι ποσότητες ντίζελ και το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, προβλέπεται η παράδοση 500.000 τόνων μέσα στον Νοέμβριο και ακόμη ενός εκατομμυρίου τόνων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης παράδοσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι αναμένεται να ακολουθήσει η διάθεση επιπλέον τριών εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η τελευταία αυτή ποσότητα θα παραδοθεί ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων. Συνολικά, οι ποσότητες που θα παράσχει η Ρωσία ανέρχονται σε 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν προσδιόρισε τις ακριβείς ημερομηνίες για τις τελευταίες παραδόσεις ούτε διευκρίνισε πώς θα κατανεμηθούν οι ποσότητες μεταξύ της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς.

Προσδοκίες για τις τιμές καυσίμων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως με τον πλήρη έλεγχο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και τη σπουδαία ανακοίνωση για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και για όλο τον κόσμο θα μειωθούν με ταχείς ρυθμούς. Ο ίδιος πανηγύρισε για τη συμφωνία με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές θα μειωθούν γρήγορα και σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδίως για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον πρόεδρο Τραμπ. Η δήλωση αυτή έγινε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο όπου παρατηρούνται υψηλές τιμές ντίζελ.

Άλλες εξελίξεις και δηλώσεις

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει μια προσωρινή γενική άδεια. Αυτή η άδεια θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Η επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τη ρωσική πλευρά. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε ένα νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos