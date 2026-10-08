Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η 56χρονη γιατρός επιβεβαίωσε πως είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης με χορήγηση μέθης την ίδια της την κόρη, μόλις δέκα ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν. Την ίδια στιγμή, οι ιστολογικές εξετάσεις στον οργανισμό του τραγουδιστή αποκάλυψαν την παρουσία όχι μόνο προποφόλης, αλλά και βενζοδιαζεπινών, φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η πλασμαφαίρεση στην κόρη της γιατρού

Η 56χρονη γιατρός, στην απολογία της, επιβεβαίωσε ότι εφάρμοσε θεραπεία πλασμαφαίρεσης με χορήγηση μέθης στην 19χρονη κόρη της, δέκα ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι θεωρεί την πλασμαφαίρεση «άκρως ασφαλή μέθοδο». Σύμφωνα με την ίδια, «μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν». Τόνισε επίσης ότι «στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος».

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε μάλιστα ότι μπορεί να παραθέσει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία με την κόρη της, προκειμένου να αποδείξει ότι την υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση. Ο ποινοκολόγος, Κώστας Ντάλτας, σχολίασε σχετικά ότι «το επιχείρημα είναι ότι “εγώ η Γάκα που έκανα αυτές τις ενέργειες τις θεωρούσα τόσο ακίνδυνες που έκανα μέχρι και στο παιδί μου”». Το κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι εάν η 19χρονη είχε λόγο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και ποια ήταν η αιτία για την οποία έγινε η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και αν έλαβε κάποια κατασταλτική ουσία υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη κοπέλα φέρεται να ήθελε να χάσει κάποια κιλά. Αυτός ενδέχεται να ήταν ο λόγος που μπήκε στη διαδικασία να κάνει πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή φίλη της κόρης των κατηγορούμενων, αποκάλυψε: «Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού έπαιζε καράτε και κατέβαινε σε αγώνες. Η κατηγορία που ήθελε να αγωνίζεται ήταν τα 53 κιλά». Η ίδια φίλη εξήγησε ότι «τα φυσιολογικά κιλά της είναι 60 – 65 κιλά κι αρκετά συχνά έκανε εξαντλητικές δίαιτες για να φτάσει τα κιλά της κατηγορίας της. Ζοριζόταν πάρα πολύ για να φτάσει σε αυτά τα κιλά. Άλλοτε έκανε ακραία αφαγία, δεν έτρωγε τίποτα κι άλλοτε πήγαινε σε διαιτολόγο. Τον Οκτώβριο του 2024 δεν άντεξε με την δίαιτα. Έλεγε ότι κατάφερε να φτάσει τα κιλά που ήθελε, αλλά διαλύθηκε».

Η θέση του συζύγου και οι αντιφάσεις

Τη θέση του ως προς τον υπερασπιστικό ισχυρισμό της συζύγου του, διαχωρίζει ο 58χρονος παθολόγος, σύζυγος και συγκατηγορούμενος της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για την πλασμαφαίρεση στην κόρη τους και ότι αν πράγματι έγινε, έλαβε χώρα εν αγνοία του. Η κόρη των κατηγορούμενων γιατρών, η οποία ήταν παρούσα στον θάνατο του τραγουδιστή και ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή, αναμένεται να καταθέσει στις 9 Οκτωβρίου 2026.

Φαίνεται πως οι ισχυρισμοί της 19χρονης θα μπορούσαν να «στραφούν» ενάντια στη μητέρα της, ρίχνοντας φως στο τι συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στη δικογραφία, πάντως, περιλαμβάνεται και η κατάθεση της μητέρας για τη σχέση της με την κόρη της, όπου αναφέρεται ότι «πολλές φορές ακόμη και τα πα...».

Νέα ευρήματα στις τοξικολογικές εξετάσεις

Τα πρώτα ευρήματα από τις ιστολογικές εξετάσεις δείχνουν ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, εκτός από προποφόλη, εντοπίστηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία φαρμάκων που δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτών των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή σε συνδυασμό και με την προποφόλη.

Η συνδυαστική δράση των ουσιών αυτών μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δύναμη της μιας στην άλλη, προκαλώντας επιβράδυνση αναπνοής μέχρι και πλήρη άπνοια, καρδιαγγειακό σοκ και άμεσο κίνδυνο για βαθύ κώμα. Εντύπωση προκαλεί η αποκάλυψη ότι η 56χρονη γιατρός συνήθιζε να κάνει πλασμαφαίρεση σε πελάτες της, ενώ ένα από τα άτομα που υποβλήθηκαν στη διαδικασία ήταν και η κόρη της. Τα πρώτα ευρήματα «έδειξαν» ότι είχε χορηγηθεί ουσία ή ουσίες μέθης στον τραγουδιστή πριν συνδεθεί στο μηχάνημα INUS.

Άρνηση διακομιδής και οικονομικά στοιχεία

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και η άρνηση των γιατρών να μπουν στο ασθενοφόρο που έκανε τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν ενημερώθηκαν ότι θα πάνε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, ήταν έτοιμοι να τον συνοδεύσουν, όταν ακόμα νόμιζαν ότι η διακομιδή θα γίνει στον «Ευαγγελισμό», ο οποίος βρίσκεται μόλις τρία λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι «είπαν ότι θα συνοδεύσουν, όταν όμως τους ενημερώσαμε, ότι θα πάμε στο “Ελπίς” που περιμένει ομάδα, τότε δε δέχτηκαν, άφησαν τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή και αποχώρησαν». Για την άρνησή τους κατέθεσαν τόσο ο διασώστης μοτοσικλετιστής όσο και συνάδελφοί του που βρίσκονταν μέσα στο ασθενοφόρο. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν μεγάλα ποσά σε λογαριασμούς του ζευγαριού σε ξένη τράπεζα.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι γιατροί παραμένουν υπό κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι καταθέσεις των γιατρών, καθώς και όσα έχουν πει στις αρχές ο υπνοθεραπευτής, οι εργαζόμενες των κλινικών στο Κολωνάκι και μία αναισθησιολόγος. Ανάμεσα στα νέα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι η κόρη του 58χρονου και της 56χρονης, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν για να καταθέσουν άλλα τρία πρόσωπα «κλειδιά» στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τα επίσημα πορίσματα των ιατροδικαστών, προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρως τι συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που έκανε ο καλλιτέχνης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit