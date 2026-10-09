Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους των Βρυξελλών κατά της λιτότητας, συγκρούσεις με την αστυνομία

Μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στους δρόμους των Βρυξελλών, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πολιτική λιτότητας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Η κινητοποίηση αυτή, που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, σημαδεύτηκε από επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η πορεία ξεκίνησε από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και κατευθύνθηκε προς τον σταθμό Midi, ενώ στο κέντρο των Βρυξελλών επικράτησε ένταση. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές σε βασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής.

Μεγάλη συμμετοχή και αιτήματα των διαδηλωτών

Στη μεγάλη αυτή διαδήλωση συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από διάφορους κλάδους. Παράλληλα, την παρουσία τους έδωσαν μαθητές και φοιτητές, ενισχύοντας το πλήθος των διαμαρτυρόμενων.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τις περικοπές και τις αλλαγές που έχουν επιβληθεί στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν ένα ακόμα σημείο τριβής, καθώς και οι αλλαγές που επηρεάζουν τον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων

Η συμμετοχή των πολιτών στην κινητοποίηση ήταν τεράστια, σύμφωνα με τις αναφορές. Η αστυνομία εκτίμησε ότι περίπου 30.000 άτομα κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών για να διαδηλώσουν.

Ωστόσο, τα συνδικάτα, τα οποία διοργάνωσαν την κινητοποίηση, έδωσαν διαφορετικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ο αριθμός των διαδηλωτών ξεπέρασε τις 50.000, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Η πορεία και τα σημεία έντασης

Η πορεία ξεκίνησε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, με σημείο εκκίνησης τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, γνωστό ως Gare Central. Από εκεί, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς τον σταθμό Midi, ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, η κατάσταση στην περιοχή του Gare Central χαρακτηρίστηκε από «ολικό χάος». Ενώ οι συνδικαλιστές συνέχιζαν την πορεία τους προς τον σταθμό Midi, οι μαθητές και οι φοιτητές παρέμειναν στο σημείο εκκίνησης, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της έντασης.

Επεισόδια και συγκρούσεις στο κέντρο των Βρυξελλών

Στο περιθώριο της διαδήλωσης, το κέντρο των Βρυξελλών μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, καθώς σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα εναντίον τους.

Στην περιοχή του κεντρικού σταθμού, εκτός από τις συγκρούσεις, αναφέρθηκε και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, εντείνοντας την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα. Οι αστυνομικές δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απάντησαν με τη χρήση δακρυγόνων και εκτόξευση νερού, ενώ προχώρησαν και σε ορισμένες προσαγωγές διαδηλωτών.

Με πληροφορίες από: Reader