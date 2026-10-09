Γερμανία: Σφοδρές αντιδράσεις για την παρουσία του Γκέρχαρντ Σρέντερ στο πάρτι γενεθλίων του Βλαντίμιρ Πούτιν

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ στο πάρτι γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «βαθιά εξοργισμένος» για το γεγονός, το οποίο χαρακτήρισε «εντελώς ανήθικο». Η συνάντηση αυτή έχει πυροδοτήσει κύμα κριτικής από κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών, των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων, που εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους, ενώ υπήρξε και μια διαφορετική προσέγγιση από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο τόνισε τη δυνατότητα του Σρέντερ να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Έντονη καταδίκη από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε τη βαθιά του εξόργιση για τη συνάντηση του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ο καγκελάριος θεωρεί το γεγονός «εντελώς ανήθικο».

Ο κ. Μάιερ τόνισε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι εντολές του προκαλούν καθημερινά ανυπολόγιστο πόνο, θύματα αμάχους, κατεστραμμένες οικογένειες, νεκρούς και τραυματίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καγκελάριος θεωρεί εντελώς ανήθικο το γεγονός ότι ο Σρέντερ γιορτάζει με τον Πούτιν.

Σφοδρή κριτική από κορυφαία στελέχη κομμάτων

Πέρα από την αντίδραση του καγκελάριου, σειρά στελεχών από διάφορα κόμματα της Γερμανίας εξέφρασαν τη δριμεία τους κριτική. Η γενική γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Φραντσίσκα Χόπερμαν, δήλωσε ότι «η “ντροπή” είναι μετριοπαθής λέξη». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Σαμπάνια, χαβιάρι και βόμβες. Την ώρα που ο Σρέντερ γιόρταζε με τον Πούτιν, παιδιά πέθαιναν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία».

Από την πλευρά της, η ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων (FDP), Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, χαρακτήρισε τον Γκέρχαρντ Σρέντερ ως τον «θρασύτερο συνταξιούχο» της Γερμανίας. Στην ανάρτησή της στο «Χ», σημείωσε ότι ο Σρέντερ είναι «πολύ άρρωστος για κοινοβουλευτικές έρευνες, αλλά αρκετά καλά για επικερδείς θέσεις στη Ρωσία και πάρτι γενεθλίων με τον εγκληματία πολέμου Πούτιν», καταλήγοντας με τη φράση «Άνευ προηγουμένου ντροπή».

Επιπλέον, η πρώην αρχηγός των Πρασίνων, Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρντ, έκανε λόγο για «ντροπή της Γερμανίας, προδοσία της Ευρώπης και αδικία για την ειρήνη», υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες διαστάσεις της παρουσίας του πρώην καγκελάριου.

Η διαφορετική προσέγγιση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος

Σε ένα διαφορετικό πνεύμα, ο αρμόδιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Ραλφ Στέγκνερ, σημείωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ συγκαταλέγεται στους λίγους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στον Ρώσο πρόεδρο. Ο κ. Στέγκνερ εκτίμησε ότι ο Σρέντερ «θα μπορούσε να ανοίξει πόρτες στον Πούτιν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει επικοινωνία με όσους βρίσκονται πραγματικά στη Ρωσία και να χρησιμοποιείται αυτή η πρόσβαση. Εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι «ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι κατά του πολέμου και σίγουρα δεν θα ενεθάρρυνε τον Πούτιν λέγοντάς του “συνεχίστε τον πόλεμο!”».

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Η συνάντηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πάρτι γενεθλίων του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Σρέντερ στην κατοικία του, αφού πληροφορήθηκε ότι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος βρισκόταν στη Μόσχα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit