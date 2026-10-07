Πολιτική αβεβαιότητα στη Ρουμανία: πιέσεις για πρόωρες εκλογές εν μέσω οικονομικών ανησυχιών

Η Ρουμανία διανύει μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς συμπληρώνονται πέντε μήνες χωρίς να έχει σχηματιστεί πλήρως λειτουργική κυβέρνηση. Η κατάσταση αυτή έχει πυροδοτήσει έντονες πιέσεις για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, οι οποίες θα αποτελούσαν τις πρώτες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία, ενώ η ακροδεξιά αντιπολίτευση κλιμακώνει την επίθεσή της, απειλώντας ακόμη και με πρόταση καθαίρεσης του προέδρου Νικουσόρ Νταν.

Η παρατεταμένη πολιτική παράλυση

Η Ρουμανία, ένα από τα πλέον κομβικά μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη, βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής παράλυσης από τον περασμένο Μάιο. Τότε κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός, αφήνοντας τη χώρα χωρίς ένα βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα.

Έκτοτε, το κοινοβούλιο έχει απορρίψει διαδοχικά τις προτάσεις του προέδρου Νικουσόρ Νταν για τη θέση του πρωθυπουργού. Αυτή η αποτυχία συγκρότησης κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, με συμμάχους αλλά και πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου να ζητούν ανοιχτά την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές.

Ο νέος υποψήφιος πρωθυπουργός και οι προκλήσεις

Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται πλέον ο διπλωμάτης Λούκα Νικουλέσκου, ο οποίος αποτελεί την τελευταία επιλογή του προέδρου Νταν για την πρωθυπουργία. Ο 55χρονος Νικουλέσκου, πρώην δημοσιογράφος και μετέπειτα πρέσβης της Ρουμανίας στη Γαλλία, υπηρετεί αυτή τη στιγμή ως υπηρεσιακός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τη διαδικασία ένταξης της χώρας στον ΟΟΣΑ.

Ο Νικουλέσκου καλείται να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή μέσα στις επόμενες εννέα ημέρες προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος Νταν, αιτιολογώντας την επιλογή του το βράδυ της Δευτέρας, τόνισε ότι επέλεξε «το πρόσωπο με τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Νικουλέσκου «έχει την ελευθερία να αποφασίσει το σχήμα της διακυβέρνησης —πολιτικό ή τεχνοκρατικό— μετά τις συνομιλίες που θα διεξάγει με τα πολιτικά κόμματα». Παράλληλα, ο Νταν εγγυήθηκε ότι μια κυβέρνηση υπό τον Λούκα Νικουλέσκου «θα διατηρήσει τον φιλοδυτικό προσανατολισμό της Ρουμανίας, τηρώντας παράλληλα τους δημοσιονομικούς στόχους και όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα».

Η στάση του προέδρου Νταν και οι αντιδράσεις

Ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν δέχεται πιέσεις από συμμάχους και πολιτικούς αντιπάλους να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Ωστόσο, ο ίδιος αντιτίθεται σε αυτή την προοπτική, υποστηρίζοντας ότι μια προεκλογική περίοδος θα καθυστερούσε τις αναγκαίες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηματοδότηση της υγείας.

Ο Νταν έχει επίσης αποκλείσει τη συμμετοχή του ακροδεξιού κόμματος AUR στην κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι η πολιτική του αντιπροσωπεύει απειλή για τον φιλοδυτικό και φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ρουμανίας. Ο ηγέτης του AUR, Τζορτζ Σιμιόν, δήλωσε ότι, παρά τις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, ο Νταν ενδέχεται να μην τις προκηρύξει ακόμη και αν όλα τα κόμματα τις ζητήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Σιμιόν υποστήριξε ότι το κόμμα του θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές και ψήφους για την αναστολή των καθηκόντων του προέδρου.

Οικονομικές επιπτώσεις και διεθνείς ανησυχίες

Η παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει ήδη αρχίσει να έχει οικονομικές επιπτώσεις στη Ρουμανία. Το ρουμανικό λέου έχει υποχωρήσει έναντι του ευρώ, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στο Βουκουρέστι. Ο φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος Σίγκφριντ Μούρεσαν προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη κρίση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία της χώρας.

«Η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει τώρα στη χώρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε οικονομική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Μούρεσαν. Πρόσθεσε επίσης ότι «ήδη βλέπουμε επενδυτές να συγκρατούν τις επενδύσεις τους, περιμένοντας να έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα πριν λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις». Ο ηγέτης του AUR, Τζορτζ Σιμιόν, επιχείρησε να καθησυχάσει τους διεθνείς επενδυτές, δηλώνοντας πως «κανείς δεν θέλει μια νέα Ελλάδα» και διαβεβαιώνοντας ότι το AUR θα τηρούσε τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους διεθνείς εταίρους της.

Οι αυξανόμενες εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές

Στο Βουκουρέστι, αυξάνονται οι φωνές υπέρ της διενέργειας πρόωρων εκλογών ως λύση στο πολιτικό αδιέξοδο. Πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας λύσης, καθώς η κρίση παρατείνεται.

Ο φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος Σίγκφριντ Μούρεσαν, πέρα από τις οικονομικές του προειδοποιήσεις, υπογράμμισε επίσης ότι οι διαθέσιμες επιλογές για την επίλυση της κρίσης περιορίζονται όσο αυτή παρατείνεται. Η προοπτική των πρόωρων εκλογών συζητείται έντονα, καθώς η χώρα αναζητά έναν τρόπο να βγει από την πεντάμηνη πολιτική παράλυση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki