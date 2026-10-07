ΥΠΕΞ: Τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς, επιτακτική η ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ένα γεγονός που πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Με αφορμή την τρίτη επέτειο, το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η επέτειος των επιθέσεων και η θέση της Αθήνας

Η 7η Οκτωβρίου 2023 σηματοδοτεί την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων. Αυτή η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως η πιο φονική από καταβολής του σιωνιστικού κράτους και οδήγησε το Ισραήλ να προχωρήσει αμέσως μετά στη γενοκτονία της Γάζας.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει τη στήριξη της Αθήνας σε όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στην επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας. Ο απώτερος στόχος παραμένει η επίτευξη της λύσης των δύο κρατών και η διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Η σημασία της επιστροφής των ομήρων και η ανάγκη για εκεχειρία

Η επιστροφή των ομήρων, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών, αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης. Ωστόσο, η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας παραμένει επιτακτική, προκειμένου να προχωρήσει η κατάσταση.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα. Το εν λόγω σχέδιο έχει συνταχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία προς τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η λύση των δύο κρατών ως βιώσιμη οδός

Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών, θεωρώντας την τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Αυτή η θέση βασίζεται στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πηγές, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απαγορεύσει την είσοδο ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών στη Γάζα, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες για την παροχή βοήθειας και την εδραίωση της ειρήνης.

Ενός λεπτού σιγή στις τοποθεσίες των επιθέσεων

Σήμερα, Ισραηλινοί τήρησαν ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες όπου είχαν επιτεθεί μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς τρία χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023. Η τελετή αυτή έλαβε χώρα πριν το Ισραήλ προχωρήσει στη γενοκτονία της Γάζας, όπως αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, στην τοποθεσία του φεστιβάλ μουσικής Nova, το οποίο είχε διοργανωθεί ακριβώς δίπλα στα όρια των κατεχόμενων της Γάζας, μέλη οικογενειών τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 06:29. Στο σημείο αυτό είχαν επιτεθεί μαχητές της Χαμάς με οχήματα και παραπέντε.

Προϋποθέσεις για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης

Για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη, το υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη οδός. Αυτό προϋποθέτει, όπως αναφέρεται, την υποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.

Η υποχώρηση αυτή θα πρέπει να γίνει στη βάση του προϋπάρχοντος Σχεδίου Διαίρεσης της περιοχής που επικύρωσε ο ΟΗΕ το 1947. Στα εν λόγω εδάφη, το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία του γηγενούς πληθυσμού, σύμφωνα με τις πηγές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader