Η Κρίστα Πάικ ξύπνησε και μίλησε μετά τη διπλή αποτυχημένη εκτέλεσή της

Η Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ανέκτησε τις αισθήσεις της και μίλησε, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη διπλή αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση. Η υπόθεση, που σημειώθηκε στο Τενεσί, προκάλεσε σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης

Η εκτέλεση της Πάικ επιχειρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στην πολιτεία του Τενεσί. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ωστόσο η διαδικασία απέτυχε να ολοκληρωθεί.

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα, η θανατοποινίτισσα κατάφερε να συνέλθει και να επικοινωνήσει, γεγονός που σημειώθηκε περίπου μία εβδομάδα μετά το συμβάν.

Η ιατρικά πρωτοφανής ανάρρωση

Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ δήλωσαν ότι η ανάρρωσή της είναι «ιατρικά πρωτοφανής». Παρόλα αυτά, η πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας της παραμένει αβέβαιη, ενώ αναμένεται μία μακρά περίοδος αποκατάστασης για την ίδια.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές του Τενεσί δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το εάν θα επιχειρήσουν εκ νέου την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες ενέργειες.

Το έγκλημα που οδήγησε στην καταδίκη

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε το 1995. Τότε, σε ηλικία 18 ετών, μαζί με τον τότε σύντροφό της, ΤαΝτάριλ Σιπ, βασάνισε και δολοφόνησε την 19χρονη Κολίν Σλέμερ.

Οι τρεις τους είχαν γνωριστεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο απευθυνόταν σε νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα συμπεριφοράς. Η Πάικ παρέμεινε για δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποινιτών, μέχρι την πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr