Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις για τα λύκεια με επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις

Μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη σε ολόκληρη τη Γαλλία, με περισσότερους από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να βγαίνουν στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στα γαλλικά λύκεια. Η ημέρα αυτή χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη σε συμμετοχή από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι οποίες διαρκούν ήδη πάνω από δύο εβδομάδες.

Οι πορείες δεν κύλησαν όλες ειρηνικά, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια και βίαιες αναμετρήσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων. Ο απολογισμός των τραυματιών και των συλλήψεων είναι ιδιαίτερα βαρύς, προκαλώντας ανησυχία και αντιδράσεις.

Εκτεταμένες κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία

Την Τρίτη, περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν σε διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Οι διοργανωτές, μάλιστα, εκτιμούν τον συνολικό αριθμό των διαδηλωτών σε 450.000.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κατά κύριο λόγο ειρηνικές πορείες σε πόλεις όπως η Μασσαλία, η Νάντη και η Λυών. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου βρέθηκαν 56.000 διαδηλωτές.

Συγκρούσεις και βαρύς απολογισμός τραυματισμών

Παρά τον ειρηνικό χαρακτήρα των περισσότερων κινητοποιήσεων, σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, σημειώθηκαν σποραδικοί βανδαλισμοί και συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Βάσει στοιχείων του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα Liberation, την Τρίτη συνελήφθησαν σχεδόν 500 άνθρωποι, ενώ 43 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε ότι από την αρχή των διαδηλώσεων έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό «τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες» για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Αντιδράσεις και κυβερνητικές συζητήσεις

Οι κινητοποιήσεις έχουν σημαδευτεί από συχνές, βίαιες αναμετρήσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τις τελευταίες ημέρες, συνδικάτα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την Αστυνομία για αδικαιολόγητη άσκηση βίας εναντίον των νεαρών διαδηλωτών. Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις γαλλικές Αρχές να «θέσουν τέλος στη δυσανάλογη αστυνομική καταστολή».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, υποστήριξε ότι η αντίδραση της Αστυνομίας ήταν αναλογική «σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις» και ότι σε κάποιες στιγμές οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε ταραχές, γεγονός που έκανε αναγκαία την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Το βράδι της Τρίτης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης για συνομιλίες, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Στην πορεία του Παρισιού, οι μαθητές κρατούσαν καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα που παρέπεμπαν σε ιστορικές κινητοποιήσεις. Ένα από αυτά ήταν «κάτω από τα σχολικά μας βιβλία, η οργή», σε αναφορά στο γνωστό σύνθημα «κάτω από τα πλακόστρωτα, η παραλία» από τις φοιτητικές εξεγέρσεις του Μαΐου του 1968.

Σε άλλα πλακάτ διαβάζονταν φράσεις όπως «Σχολεία χωρίς χρήματα = χώρα χωρίς μέλλον», υπογραμμίζοντας τις διεκδικήσεις τους για καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση. Μια μαθήτρια, η Άννα, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πλατεία Νασιόν της γαλλικής πρωτεύουσας ότι «Τα αιτήματά μας είναι απλά: καλύτ».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr