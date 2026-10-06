Η ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε στη FIBA πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο στα Σκόπια

Η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τη FIBA, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη ΜΖΤ στα Σκόπια. Η καταγγελία αφορούσε την ανάρτηση ενός πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, το οποίο βρισκόταν σε κεντρική κερκίδα του γηπέδου «Jane Sandanski». Στο επίμαχο πανό απεικονιζόταν χάρτης που παρουσίαζε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ως τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας.

Το περιστατικό στο γήπεδο «Jane Sandanski»

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της ΜΖΤ και του Ηρακλή, η οποία διεξήχθη στα Σκόπια για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, ένα πανό με έντονο εθνικιστικό περιεχόμενο αναρτήθηκε στις κερκίδες του γηπέδου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο γήπεδο «Jane Sandanski», με το πανό να τοποθετείται σε κεντρικό σημείο, στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, της ΜΖΤ.

Η παρουσία του συγκεκριμένου πανό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής αποστολής. Παρά τις ενέργειες που έγιναν, το επίμαχο πανό παρέμεινε αναρτημένο στις εξέδρες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που καταγράφηκε και μεταδόθηκε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο από το παιχνίδι.

Το μήνυμα και ο αμφιλεγόμενος χάρτης

Το περιεχόμενο του πανό ήταν σαφώς εθνικιστικό και προκλητικό. Πιο συγκεκριμένα, πάνω στο πανό αναγραφόταν η φράση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Δίπλα σε αυτό το μήνυμα, υπήρχε ένας χάρτης που απεικόνιζε περιοχές οι οποίες σήμερα ανήκουν στην ελληνική επικράτεια, ως τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο χάρτης αυτός περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, δύο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας. Η παρουσία αυτού του χάρτη, σε συνδυασμό με το μήνυμα, συνιστούσε, σύμφωνα με την ΚΑΕ Ηρακλής, πράξη εθνικιστικής πρόκλησης.

Άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Ηρακλής

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ηρακλής αντέδρασε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την ανάρτηση του πανό. Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, η ελληνική ομάδα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA). Στο πλαίσιο αυτής της καταγγελίας, ζητήθηκε επιτακτικά η άμεση απομάκρυνση του πανό από τις κερκίδες του γηπέδου.

Οι άνθρωποι της ομάδας του Ηρακλή απευθύνθηκαν απευθείας στη Βουλγάρα κομισάριο της αναμέτρησης, κυρία Ελεονόρα Ραντζέλοβα, προκειμένου να της γνωστοποιήσουν το περιστατικό και να ζητήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του επίμαχου υλικού. Η καταγγελία έγινε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν την έναρξη του αγώνα.

Ενημέρωση αρχών και διπλωματικών φορέων

Πέρα από την καταγγελία στη FIBA και την επικοινωνία με την κομισάριο του αγώνα, η ΚΑΕ Ηρακλής προέβη και σε περαιτέρω ενέργειες. Ενημέρωσε σχετικά την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του εθνικιστικού περιεχομένου του πανό.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση που δόθηκε για το συμβάν, η ελληνική πλευρά προχώρησε επίσης σε καταγγελία και προς τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν την πρόθεση της ΚΑΕ Ηρακλής να αντιμετωπίσει το ζήτημα σε όλα τα αρμόδια επίπεδα, τόσο αθλητικά όσο και διπλωματικά.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Το περιστατικό με το εθνικιστικό πανό έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, όπου ο Ηρακλής αντιμετώπιζε την ομάδα της ΜΖΤ. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα της ΜΖΤ, στο γήπεδο «Jane Sandanski» των Σκοπίων, με τους οργανωμένους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας να αναρτούν το επίμαχο πανό.

Η διοίκηση του «Γηραιού» βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάσταση πριν την έναρξη του αγώνα, αναλαμβάνοντας άμεσα δράση για την καταγγελία του περιστατικού και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, τόσο της FIBA όσο και των διπλωματικών αρχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki