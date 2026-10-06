Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Στοκχόλμης

Αστυνομικοί στη Στοκχόλμη πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα το βράδυ, ο οποίος είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον τους έξω από το βασιλικό ανάκτορο της σουηδικής πρωτεύουσας. Οι σουηδικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί έπειτα από αναφορές για την παρουσία ενός οπλισμένου ατόμου που επέδειξε επιθετική συμπεριφορά στην περιοχή του παλατιού. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας διευκρίνισε ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό έξω από το ανάκτορο

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το Ανάκτορο της Στοκχόλμης, ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο λόγω της παρουσίας ενός άνδρα ο οποίος παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά και φέρεται να ήταν οπλισμένος. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής το είδος του όπλου που είχε στην κατοχή του ο ύποπτος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά τόσο εναντίον των φρουρών του παλατιού όσο και των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στην περιοχή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας στην επέμβαση των αστυνομικών και στον πυροβολισμό του ατόμου.

Η αντίδραση των αρχών

Η σουηδική αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα το βράδυ, ανταποκρινόμενη στις αναφορές για τον οπλισμένο άνδρα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απειλητική συμπεριφορά του ατόμου, το οποίο φέρεται να είχε ήδη κινηθεί εναντίον των φρουρών του παλατιού.

Κατά την επέμβαση των δυνάμεων της τάξης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον άνδρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Ο ύποπτος, αφού δέχτηκε τα πυρά, διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι πληροφορίες για το όπλο και την εξέλιξη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού. Οι φρουροί, σε μια αρχική προσπάθεια να τον ακινητοποιήσουν, φέρεται να χρησιμοποίησαν όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, γνωστό ως taser.

Παρά την προσπάθεια αυτή, ο άνδρας συνέχισε την απειλητική του στάση και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέτρεψε τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν. Αστυνομικοί που έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και κατάφεραν να τον εξουδετερώσουν πλήρως.

Το ανάκτορο της Στοκχόλμης

Το ανάκτορο της Στοκχόλμης, το οποίο αποτέλεσε το σκηνικό του περιστατικού, είναι η επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιστορικά κτίρια της Σουηδίας, που βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Εκτός από την ιδιότητά του ως βασιλική κατοικία, το ανάκτορο αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Στοκχόλμης. Προσελκύει καθημερινά πλήθος τουριστών και επισκεπτών, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα πολυσύχναστη.

Η διερεύνηση του περιστατικού

Μετά τον τραυματισμό του άνδρα και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας διαβεβαίωσε ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους αρμόδιους ιατρούς.

Οι σουηδικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων που οδήγησαν στους πυροβολισμούς έξω από το βασιλικό ανάκτορο, καθώς και η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos