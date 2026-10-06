Οι ρωσικές αρχές εντόπισαν τις επαφές της εργαζόμενης που μολύνθηκε από πνευμονική πανώλη στη Σιβηρία

Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό όλων των ατόμων που είχαν έρθει σε επαφή με μία εργαζόμενη σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, η οποία απεβίωσε. Η γυναίκα είχε μολυνθεί από πνευμονική πανώλη, με τις αρχές να διερευνούν αν αυτή ήταν η αιτία του θανάτου της. Όλες οι εντοπισμένες επαφές βρίσκονται υπό παρακολούθηση για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία νόσηση.

Έρευνα για τον θάνατο στη Σιβηρία

Η εργαζόμενη, η οποία απεβίωσε, απασχολούνταν σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στη μελέτη και την αντιμετώπιση της πανώλης, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Σιβηρίας. Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η πνευμονική πανώλη ήταν η αιτία που οδήγησε στον θάνατο της γυναίκας.

Η υπόθεση αυτή έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας της Ρωσίας, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις μετά τον θάνατο της εργαζόμενης. Η εθνική δημόσια αρχή υγείας της Ρωσίας, Rospotrebnadzor, χειρίζεται την κατάσταση και αναμένεται να παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Εντοπισμός και παρακολούθηση επαφών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι ρωσικές αρχές έχουν εντοπίσει όλους τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με την εκλιπούσα εργαζόμενη. Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κριστιάν Λίντμαγερ, δήλωσε ότι όλες οι επαφές φέρεται να έχουν εντοπιστεί πλήρως.

Τα άτομα αυτά παρακολουθούνται συστηματικά για την πιθανή εμφάνιση οποιασδήποτε νόσησης. Μέχρι την τρέχουσα στιγμή, ο κ. Λίντμαγερ επιβεβαίωσε ότι καμία από τις εντοπισμένες επαφές δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα της νόσου, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη στην προσπάθεια περιορισμού της κατάστασης.

Συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκφράσει την επιθυμία του να λάβει επίσημες πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές σχετικά με την υπόθεση. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κριστιάν Λίντμαγερ, οι αρχές της Ρωσίας δεν έχουν απαντήσει επισήμως σε αίτημα του Οργανισμού για παροχή περαιτέρω στοιχείων. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα για την αιτία θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ρωσικές υπηρεσίες.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς η πνευμονική πανώλη είναι μια σοβαρή ασθένεια. Η Rospotrebnadzor, ως η αρμόδια εθνική αρχή υγείας, συνεχίζει το έργο της, παρακολουθώντας την κατάσταση και συλλέγοντας δεδομένα, τα οποία αναμένεται να κοινοποιηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ανταπόκριση του Κρεμλίνου και διεθνής βοήθεια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφέρθηκε στην κατάσταση, χαιρετίζοντας την πρόταση για βοήθεια που προήλθε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η προσφορά αυτή υπογραμμίζει το διεθνές ενδιαφέρον για την υγειονομική αυτή εξέλιξη.

Ο κ. Πεσκόφ επανέλαβε ότι η εθνική δημόσια αρχή υγείας της Ρωσίας, Rospotrebnadzor, είναι αυτή που χειρίζεται την κατάσταση. Δήλωσε επίσης ότι η υπηρεσία θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τον θάνατο της εργαζόμενης στο ινστιτούτο της Σιβηρίας.

Με πληροφορίες από: Reader