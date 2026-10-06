Συνελήφθη πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για κατασκοπεία

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη σύλληψη του Άουγκουστ Χάνινγκ, πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND. Ο Χάνινγκ ερευνάται στο πλαίσιο υπόθεσης κατασκοπείας και απόπειρας εσχάτης προδοσίας, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Η υπόθεση αφορά την κατοχή και χρήση χιλιάδων απόρρητων εγγράφων, τα οποία φέρεται να του παραδόθηκαν από πληροφοριοδότης.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της BND από το 1998 έως το 2005, συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό ισχυρή υποψία για κατασκοπεία που συνιστά εσχάτη προδοσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας, ένας πληροφοριοδότης φέρεται να είχε παραδώσει στον κ. Χάνινγκ σχεδόν 2.000 έγγραφα, πολλά εκ των οποίων ήταν απόρρητα. Η φύση και το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων αποτελούν κεντρικό σημείο της έρευνας.

Η χρήση απόρρητων πληροφοριών

Σε μία από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι αρχές, ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες του είχαν παραδοθεί από έναν πληροφοριοδότης, ο οποίος αναφέρεται ως Μάνφρεντ Ντ.

Ο πρώην επικεφαλής της BND φέρεται να χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία προκειμένου να συντάξει ανάλυση για στέλεχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, γεγονός που ερευνάται επισταμένως από τις αρχές.

Αποκαλύψεις από άλλη έρευνα

Τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στη δράση του Άουγκουστ Χάνινγκ ανακαλύφθηκαν από τις αρχές κατά τη διάρκεια έρευνας για τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ. Η κ. Μπλοκ κατηγορείτο για την απαγωγή των δύο παιδιών της, λόγω διαφωνίας για την επιμέλειά τους με τον πρώην σύζυγό της.

Ο κ. Χάνινγκ φέρεται να είχε εμπλακεί σε μια προηγούμενη απόπειρα απαγωγής των παιδιών, ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος αρνείται. Η σύνδεση αυτής της υπόθεσης με την τρέχουσα έρευνα για κατασκοπεία αποτελεί μέρος των εξελίξεων.

Ευρήματα στο σπίτι του Χάνινγκ

Κατά την αξιολόγηση του υλικού που βρέθηκε στο σπίτι του κ. Χάνινγκ, οι αρχές εντόπισαν μια ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων. Αυτή η συσκευή περιείχε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες προερχόμενες από την BND.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον ρωσικό στρατό. Επιπλέον, βρέθηκαν στοιχεία από συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών, στις οποίες ο συλληφθείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση.

Η πορεία της ομοσπονδιακής έρευνας

Μετά την αξιολόγηση των εγγράφων που εντοπίστηκαν, οι υπηρεσίες του Αμβούργου παρέδωσαν τον φάκελο στις ομοσπονδιακές αρχές. Οι ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν τη δική τους μυστική έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Άουγκουστ Χάνινγκ να παραμένει υπό ισχυρή υποψία για τα αδικήματα που του αποδίδονται. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες ο πρώην επικεφαλής της BND απέκτησε και χρησιμοποίησε τις απόρρητες πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki