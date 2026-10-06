Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη: Τραυματίστηκαν μαθήτριες, ένας 15χρονος συνελήφθη

Επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Μπασάκσεχίρ. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης και οι τραυματισμοί

Η επίθεση εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 08:35, εντός του γυμνασίου Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ. Το σχολείο βρίσκεται στη συνοικία Μπασάκσεχίρ, στην δυτική Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή Καγιασεχίρ.

Σύμφωνα με την αρχική αναφορά του επάρχου της περιοχής, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Από αυτές, οι τρεις φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όλες οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο φερόμενος δράστης και η σύλληψή του

Για την επίθεση συνελήφθη ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Φ.Μ. Ο Φ.Μ. είναι μαθητής της 10ης τάξης, ωστόσο δεν φοιτά στο γυμνάσιο όπου συνέβη το περιστατικό. Συγκεκριμένα, είναι μαθητής του Λυκείου Κιουτσούκτσεκμετζέ Φαχρετίν Κερίμ Γκιοκάι.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου λίγο μετά το συμβάν. Η παρουσία του στο γυμνάσιο Σεΐχ Σαμίλ Ιμάμ Χατίπ, παρόλο που φοιτά σε διαφορετικό σχολείο, αποτελεί μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αντικρουόμενες αναφορές για τον αριθμό των θυμάτων

Σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών, παρατηρούνται διαφορές στις επίσημες ανακοινώσεις. Ενώ ο έπαρχος της περιοχής έκανε λόγο για επτά τραυματισμένες μαθήτριες, η νομαρχία Κωνσταντινούπολης έδωσε διαφορετικό απολογισμό.

Στην ανακοίνωση της νομαρχίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το περιστατικό, αναφέρεται ότι «Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχίρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε μαθητών». Αυτή η αναφορά διαφέρει τόσο στον αριθμό των τραυματιών όσο και στην περιγραφή του περιστατικού, καθώς κάνει λόγο για συμπλοκή και όχι ρητά για επίθεση με μαχαίρι.

Η αντίδραση των αρχών και η διεξαγωγή έρευνας

Αμέσως μετά το συμβάν, ιατρικές ομάδες έσπευσαν στην περιοχή και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου και λαμβάνουν θεραπεία. Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η επίθεση.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλες τις πτυχές του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών και την ακριβή φύση της επίθεσης. Η σύλληψη του 15χρονου Φ.Μ. αποτελεί το πρώτο βήμα στην προσπάθεια των αρχών να κατανοήσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στους τραυματισμούς των μαθητριών.

Με πληροφορίες από: News.gr