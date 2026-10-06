Ο Τζέφρι Άρτσερ, συγγραφέας και πρώην πολιτικός, πέθανε σε ηλικία 86 ετών

Ο Τζέφρι Άρτσερ, ο διακεκριμένος βρετανός συγγραφέας βιβλίων μπεστ-σέλερ και πρώην πολιτικός, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 ο εκδοτικός οίκος HarperCollins, ο οποίος εξέδιδε τα βιβλία του. Ο Άρτσερ ήταν γνωστός τόσο για τα συναρπαστικά του θρίλερ όσο και για την πολυτάραχη δημόσια ζωή του.

Η επιτυχημένη λογοτεχνική του πορεία

Ο Τζέφρι Άρτσερ έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον έναν από τους πιο εμπορικούς συγγραφείς. Η φήμη του βασίστηκε κυρίως στα συναρπαστικά θρίλερ που έγραφε, τα οποία αγαπήθηκαν από το αναγνωστικό κοινό.

Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του συγκαταλέγονται τα «Not a Penny More, Not a Penny Less» (που κυκλοφορεί στα ελληνικά ως «Ούτε Δεκάρα Παραπάνω») και το «Kane & Abel» (που κυκλοφορεί στα ελληνικά ως «Κάιν και Άβελ»), αμφότερα από τις εκδόσεις Bell. Το τελευταίο του μυθιστόρημα είχε τίτλο «Adam and Eve».

Η δήλωση του εκδοτικού οίκου

Η Κέιτ Έλτον, διευθύνουσα σύμβουλος του HarperCollins στη Βρετανία και επιμελήτρια των βιβλίων του Άρτσερ, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια. Σε δήλωσή της, ανέφερε: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι που χάσαμε έναν συγγραφέα ο οποίος χάρισε χαρά σε γενιές αναγνωστών – και έναν αληθινό φίλο».

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins ανακοίνωσε επίσης ότι ο Τζέφρι Άρτσερ πέθανε ξαφνικά και ειρηνικά, ενώ βρισκόταν εν μέσω συγγραφής του επόμενου έργου του.

Η πολιτική του διαδρομή

Πριν από την επιτυχημένη του λογοτεχνική καριέρα, ο Τζέφρι Άρτσερ είχε διατελέσει εξέχων πολιτικός των Συντηρητικών. Είχε μια σύντομη θητεία ως βουλευτής και στη συνέχεια ανήλθε σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του κόμματος στα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Κατά την περίοδο αυτή, συνεργάστηκε με την τότε πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στα κομματικά δρώμενα.

Η δικαστική περιπέτεια και η φυλάκιση

Ο Άρτσερ έγινε εξίσου γνωστός για την πολύ ηχηρή δημόσια πτώση του, η οποία σημάδεψε την πορεία του. Το 1987, κατέθεσε αγωγή κατά της ταμπλόιντ εφημερίδας Daily Star, η οποία είχε υποστηρίξει πως είχε πληρώσει μια γυναίκα για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ο Άρτσερ κέρδισε την αγωγή, λαμβάνοντας αποζημίωση 500.000 στερλινών, ποσό που αποτελούσε ρεκόρ για την εποχή εκείνη.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο το 1999, όταν ο Άρτσερ επελέγη ως ο υποψήφιος των Συντηρητικών για τη θέση του πρώτου εκλεγμένου δημάρχου του Λονδίνου. Τότε, ένας πρώην φίλος του τον κατηγόρησε ότι είχε πει ψέματα σχετικά με την προηγούμενη υπόθεση. Ως αποτέλεσμα, ο Άρτσερ κατηγορήθηκε για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών.

Εξέτισε δύο χρόνια της ποινής του, διάστημα κατά το οποίο έγραψε το βιβλίο του «A Prison Diary» (Ημερολόγιο Φυλακής), το οποίο κατέγραφε τις εμπειρίες του πίσω από τα κάγκελα.

Η διαρκής επιρροή και οι τελευταίες του δραστηριότητες

Παρά τις δικαστικές του περιπέτειες και τη φήμη του ως μιας από τις πιο πολυτάραχες προσωπικότητες στη βρετανική δημόσια ζωή, η λογοτεχνική καριέρα του Τζέφρι Άρτσερ δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Τα βιβλία του συνέχισαν να πωλούνται σε 119 χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του HarperCollins.

Συνολικά, παρέμεινε πεντέμισι χρόνια στον κατάλογο των μπεστ-σέλερ των New York Times, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση. Πρόσφατα, είχε εμφανιστεί σε ραδιοφωνικές εκπομπές για να προωθήσει το τελευταίο του μυθιστόρημα, «Adam and Eve», και επρόκειτο να μιλήσει για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Τσέλτεναμ.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr