Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Χορήγηση ουσιών και ομαδική συνομιλία εργαζομένων

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διαβιβάστηκε την Παρασκευή στον Ανακριτή. Σύμφωνα με αυτά, φέρεται να χορηγήθηκαν δύο ισχυρές ουσίες στον τραγουδιστή κατά τη διαδικασία της μέθης. Παράλληλα, εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία εργαζομένων της κλινικής στο Κολωνάκι, στην οποία αναφέρεται ότι έγινε μέθη στον Μαζωνάκη.

Οι ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν

Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρεται να χορηγήθηκαν δύο ισχυρές ουσίες. Πρόκειται για την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της μέθης.

Οι συγκεκριμένες ουσίες, όπως αναφέρεται, κανονικά χορηγούνται από αναισθησιολόγο. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι έγινε μέθη στον Μαζωνάκη, γεγονός που εκτιμάται ότι κατέστησε πιο δύσκολη την ανάνηψη του τραγουδιστή μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Οι αναζητήσεις της προφυλακισμένης γιατρού

Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε προβεί σε αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αναζητούσε πληροφορίες σχετικά με τις παρενέργειες από τη χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης, των ίδιων ουσιών που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Αυτό το στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση της ΕΛ.ΑΣ., εντείνει περαιτέρω τις υποψίες των αρχών σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό στην κλινική του Κολωνακίου.

Διαγραφή κλήσεων και επικοινωνιών

Επιπρόσθετα, από την έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας προκύπτει ότι η προφυλακισμένη γιατρός διέγραψε κλήσεις και τηλέφωνα από το κινητό της. Οι διαγραφές αυτές αφορούσαν επικοινωνίες που είχε πραγματοποιήσει τόσο την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και μία ημέρα πριν από αυτόν.

Μεταξύ των διαγραμμένων επικοινωνιών συγκαταλέγονται κλήσεις και τηλέφωνα που έγιναν με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και με τον ίδιο τον τραγουδιστή, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η ομαδική συνομιλία των εργαζομένων

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα των αστυνομικών, κατά την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των εργαζομένων στην κλινική του Κολωνακίου, είναι η ανακάλυψη μιας ομαδικής συνομιλίας. Η συνομιλία αυτή διεξαγόταν σε μία διαδικτυακή εφαρμογή, όπου οι υπάλληλοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους.

Σε αυτή την ομαδική συνομιλία, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ρητά ότι είχε γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι την ώρα της επίμαχης αυτής συνομιλίας, οι υπάλληλοι δεν είχαν γνώση του γεγονότος ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταλήξει.

Η πορεία της έρευνας

Η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., με όλα τα παραπάνω στοιχεία, διαβιβάστηκε την Παρασκευή στον Ανακριτή. Η έκθεση αυτή βρίσκεται πλέον στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος προχωρά στην αξιολόγηση των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει.

Ο Ανακριτής αναμένει, επίσης, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την υπόθεση. Τα αποτελέσματα αυτά θα επιβεβαιώσουν τη χορήγηση των συγκεκριμένων ουσιών στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για την πορεία της δικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis