Η αμυντική λειτουργία της Εθνικής και οι τακτικές παρατηρήσεις μετά το χθεσινό παιχνίδι

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα μετά το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Στο επίκεντρο των παρατηρήσεων του βρίσκεται η αμυντική λειτουργία της ομάδας, η οποία συγκρίνεται με προηγούμενες διοργανώσεις. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο την εικόνα του πρόσφατου αγώνα όσο και τη συνολική πορεία της Εθνικής σε σχέση με την άμυνα.

Η ανάγκη για αμυντικό παιχνίδι

Στις Εθνικές ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία της Ελλάδας, είναι απαραίτητο κάποιες στιγμές να υιοθετείται ένα πιο αμυντικό στυλ παιχνιδιού, ένα «ταμπούρι». Αυτή η προσέγγιση, αν και μπορεί να μην είναι πάντα αρεστή, έχει αποδειχθεί διαχρονικά αποτελεσματική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εποχές των προπονητών Ότο Ρεχάγκελ και Φερνάντο Σάντος, όπου η αμυντική σταθερότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Η εικόνα που παρουσίασε η Εθνική στο χθεσινό παιχνίδι, ιδίως κατά το πρώτο ημίχρονο, ήταν έντονα αμυντική. Παρόλο που αυτό το στυλ μπορεί να μην θεωρείται «όμορφο», ήταν μια τακτική επιλογή. Η ομάδα μας αντιμετώπισε μια Γερμανία που διψούσε για ρεβάνς, καθώς είχε ηττηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα μέσα στο σπίτι της. Ακόμη και με πολλές απουσίες και χωρίς να βρίσκεται στην καλύτερή της φάση, η Γερμανία παραμένει μια ισχυρή ποδοσφαιρική δύναμη.

Η γερμανική κυριαρχία και τα στατιστικά

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, υπήρξε πλήρης γερμανική κυριαρχία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Τα στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης ήταν ενδεικτικά αυτής της υπεροχής, φανερώνοντας την πίεση που δέχτηκε η ελληνική ομάδα. Οι τελικές προσπάθειες ήταν 5-23, οι επιθέσεις 8-32, ενώ οι πάσες έφτασαν τις 187-542, με την κατοχή της μπάλας να διαμορφώνεται σε 37-63% υπέρ των Γερμανών.

Για 45 λεπτά, η Εθνική μας αγωνίστηκε σαν μια μικρή ομάδα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές ως προς την ανάλυση της απόδοσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι για την Εθνική μας, μια ισοπαλία θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον αντίπαλο της. Η Γερμανία είχε πάρει «φαλάγγι» την ομάδα μας, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης.

Η σύγκριση με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρει ένα πολύ σημαντικό σημείο: εάν η Εθνική μας έπαιζε τόσο καλά αμυντικά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα στη Δανία και την Σκωτία, θα είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Εκείνη την περίοδο, η αμυντική της λειτουργία ήταν προβληματική, με αποτέλεσμα να δεχτεί πολλά γκολ.

Συγκεκριμένα, στα τέσσερα παιχνίδια με αυτές τις δύο ομάδες, η Εθνική είχε δεχτεί συνολικά 11 γκολ. Έξι από αυτά προήλθαν από τη Δανία, με τα σκορ να είναι 0-3 και 1-3, ενώ πέντε γκολ δέχτηκε από την Σκωτία, με τα αποτελέσματα 1-3 και 3-2. Αυτή η αδυναμία στην άμυνα οδήγησε σε τρεις ήττες και τελικά στον αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση. Αντίθετα, στην τρέχουσα φάση, η ομάδα έχει παθητικό μόλις τρία γκολ σε τέσσερα παιχνίδια και βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου της με την Ολλανδία, τρεις πόντους πάνω από τη Γερμανία.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν και οι τακτικές παρατηρήσεις

Η ομάδα μας χρωστάει πολλά στην σταθερότητα συγκεκριμένων παικτών. Ο Τζολάκης, οι Μαυροπάνος και Ρέτσος στην άμυνα, καθώς και οι Σάλιακας και Τσιμίκας, είχαν σημαντική συμβολή. Επίσης, η ανταπόκριση των κεντρικών χαφ Κουρμπέλη, Ανδρούτσου και Ζαφείρη ήταν καθοριστική για την αμυντική λειτουργία. Η συνολική αμυντική οργάνωση της ομάδας πιστώνεται σε αυτούς τους παίκτες και την ομαδική προσπάθεια.

Ο προπονητής Γιοβάνοβιτς, στον οποίο πιστώνεται η όλη καλή εικόνα της Εθνικής, πρέπει να αντιληφθεί ότι στα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αναγκαίο να αγωνίζεται και με τρεις χαφ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι αντίπαλοι παίζουν επίσης με τρεις μέσους, καθώς η απώλεια του κέντρου μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπάρχει η κατανόηση ότι με καλούς σέντερ φορ υπάρχει η επιθυμία να αξιοποιηθούν, ωστόσο, ως Ελλάδα, δεν είναι πάντα εφικτό να παίζεις με σύστημα 4-4-2 απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους που χρησιμοποιούν 4-3-3.

Εξελίξεις στον Ολυμπιακό

Σε ένα άσχετο σημείο των σχολίων, ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Ο Φουστέρ, φεύγοντας από την Ισπανία την περασμένη Δευτέρα για να έρθει στην Ελλάδα, δήλωσε σε δικούς του ανθρώπους ότι κατά βάση θα ασχοληθεί με το σκάουτινγκ της Ακαδημίας του συλλόγου. Αυτή είναι η βασική του αρμοδιότητα όπως την περιέγραψε ο ίδιος.

Επιπλέον, η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των Εθνικών ομάδων δεν ήταν ιδανική για τον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού μάλλον περίμενε διαφορετικά αυτή τη διακοπή, καθώς σε τέσσερα παιχνίδια τη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta