Επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα – Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στον ίδιο χώρο

Επίθεση με χειροβομβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα, η οποία ήταν αμυντικού τύπου, δεν εξερράγη, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερες συνέπειες. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να σπεύδει στο σημείο.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 04:25 τα ξημερώματα. Δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν τη χειροβομβίδα μέσα στον χώρο της καφετέριας.

Παρά την ρίψη, η χειροβομβίδα δεν εξερράγη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η επέμβαση των αρχών

Άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι ειδικοί πυροτεχνουργοί ανέλαβαν την επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση της χειροβομβίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς η χειροβομβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τον χώρο του καταστήματος. Η παρουσία του κλιμακίου ήταν καθοριστική για την εξουδετέρωση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και των ενεργειών των αρχών, εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε σε συγκεκριμένους δρόμους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η απρόσκοπτη εργασία των σωστικών συνεργείων.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία είχε διακοπεί στην οδό Ιουλιανού, από το ύψος της οδού Αριστοτέλους. Αντίστοιχα, στην οδό Αχαρνών, η διακοπή της κυκλοφορίας ίσχυσε από το ύψος της οδού Ηπείρου έως το ύψος της οδού Χεϋδεν. Οι ρυθμίσεις αυτές παρέμειναν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης της χειροβομβίδας.

Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στον ίδιο χώρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη καφετέρια γίνεται στόχος παρόμοιας επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 8 Σεπτεμβρίου είχε σημειωθεί ένα ανάλογο περιστατικό στον ίδιο χώρο. Αυτό καθιστά τη σημερινή επίθεση το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα.

Η επανάληψη τέτοιων ενεργειών στον ίδιο στόχο αποτελεί ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Η συχνότητα των επιθέσεων υποδεικνύει ενδεχομένως κάποιο μοτίβο ή συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από τις ενέργειες των δραστών.

Η έρευνα της υπόθεσης

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο αγνώστων δραστών που επέβαιναν στη μηχανή.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, ενώ εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για την επίθεση με τη χειροβομβίδα.

Με πληροφορίες από: News.gr