Απάντηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για τους συνεργάτες του

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Η ανακοίνωση αφορά τη συμπεριφορά του οργανισμού προς τους συνεργάτες του και διευκρινίζει τη φύση και τις προδιαγραφές της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το Φεστιβάλ, η λειτουργία του δεν σχεδιάστηκε ποτέ, ούτε είναι εφικτό, να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής του και κατά την επωαστική περίοδο. Ο οργανισμός χαρακτηρίζει ως «αναληθή» όσα διακινούνται και υπενθυμίζει βασικά στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του.

Η απάντηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Η διοίκηση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απαντά σε όσα «αναληθή διακινούνται τον τελευταίο καιρό στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο» σχετικά με τη συμπεριφορά του προς τους συνεργάτες του. Το Φεστιβάλ υπογραμμίζει ότι η λειτουργία του, όπως προσδιορίζεται από τη φύση και τις προδιαγραφές της, δεν σχεδιάστηκε ποτέ και δεν είναι εφικτό να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής του και κατά την επωαστική περίοδο.

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει το πλαίσιο εργασίας και συνεργασίας, υπενθυμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η θέση του Φεστιβάλ είναι ότι η δομή του είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχικής του λειτουργίας.

Ο εποχικός χαρακτήρας του οργανισμού

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αποτελεί έναν οργανισμό με δραστηριότητες που έχουν ανέκαθεν εποχικό και περιοδικό χαρακτήρα. Αυτό το στοιχείο είναι, σύμφωνα με το Φεστιβάλ, προφανές και γνωστό.

Οι συνεργάτες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του οργανισμού, προσλαμβάνονται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο σκοπός της πρόσληψής τους είναι να εργαστούν και να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των παραγωγών και στην εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος. Η προφανής και αυτονόητη εποχικότητα της δραστηριότητας προσδιορίζεται από τη βάση και την ουσία της λειτουργίας του Φεστιβάλ.

Η διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος

Η διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είναι σαφώς ορισμένη και πεπερασμένη. Το Φεστιβάλ διευκρινίζει ότι μετά τη διακοπή χρήσης του Ηρωδείου για έργα συντήρησης και ανάπλασης, η συγκεκριμένη διάρκεια έχει γίνει λίγο μικρότερη.

Η βασική περίοδος λειτουργίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου εκτείνεται περίπου από την 1η Ιουνίου έως την 30ή Αυγούστου. Αυτό το χρονικό πλαίσιο ορίζει την κύρια φάση παρουσίασης του καλλιτεχνικού του προγράμματος και του έργου του.

Διαφορές στον αριθμό των εργαζομένων

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επεξηγεί ότι ένας περιορισμένος αριθμός εργαζόμενων συνεργατών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια των «επωαστικών μηνών». Αυτή η φάση αφορά την προετοιμασία των εκδηλώσεων.

Ο αριθμός των εργαζομένων διογκώνεται θεαματικά κατά την περίοδο αιχμής της λειτουργίας του, δηλαδή κατά την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, στην φάση προετοιμασίας απασχολούνται περίπου 70 άτομα, ενώ στην φάση αιχμής ο αριθμός ξεπερνά τα 400 άτομα. Οι αριθμοί αυτοί, όπως είναι φυσικό, διαφέρουν θεαματικά μεταξύ των δύο περιόδων.

Επαναπροσλήψεις συνεργατών

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τονίζει ότι είναι παραπάνω από εμφανές πως η λειτουργία του δεν σχεδιάστηκε για να συντηρεί όλους τους συνεργάτες της περιόδου αιχμής και κατά την επωαστική περίοδο. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πηγάζει από τη φύση και τις προδιαγραφές του οργανισμού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι, κατά κανόνα, οι ίδιοι συνεργάτες που απασχολούνται στην περίοδο αιχμής, επαναπροσλαμβάνονται λίγο αργότερα για τις επόμενες δραστηριότητες του Φεστιβάλ.

Με πληροφορίες από: Reader