Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μεταβαίνει στον ανακριτή. Η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να κατατεθεί συμπληρωματικό υπόμνημα και να ζητηθεί η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση. Παράλληλα, νέα δεδομένα προκύπτουν από τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες φέρεται να επιβεβαιώνουν την παρουσία της αναισθητικής ουσίας προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον ανακριτή

Αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται να προσκομίσει στον ανακριτή έναν πλήρη φάκελο με στοιχεία που αφορούν το ιατρείο το οποίο διατηρούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να ενισχύσει την παράσταση του ΙΣΑ προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο επίκεντρο του αιτήματος για δίωξη της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο τα έτη 2025 και 2026, και αφορούν στα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Προκαταρκτική έρευνα για τον ΙΣΑ

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Αντικείμενο της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές που αφορούν τους ελέγχους και τη νομιμότητα των δομών.

Επιπλέον, διερευνάται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Έχει επίσης ζητηθεί να διευκρινιστεί ποιες ενέργειες είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να διαφημιζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Νέα στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και τεχνητή νοημοσύνη

Αποκαλυπτικές είναι οι δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες έφτασαν στον ανακριτή την περασμένη Παρασκευή, 02.10.2026. Οι εκθέσεις αναφέρουν με λεπτομέρεια όλες τις κινήσεις της 56χρονης γιατρού, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, από την ψηφιακή διερεύνηση φέρεται να προκύπτει ότι μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή έγιναν ενέργειες διαγραφής αρχείων. Διαπιστώθηκε διαγραφή των φωτογραφιών που απεικόνιζαν τον 54χρονο τραγουδιστή σε ιατρικό κρεβάτι, καθώς και διαγραφή ιστορικού κλήσεων και επικοινωνιών μαζί του, αλλά και με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

Επιπλέον, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) όλες τις αναζητήσεις που έκανε για το πώς μπορεί να επαναφέρει έναν ασθενή από τη μέθη, αν υπάρχουν αντίδοτα και ποια είναι αυτά. Οι αναζητήσεις αφορούσαν επίσης τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη, με την γιατρό να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη, και το εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Επίσης, αναζητούσε αν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού και με ποια μορφή θα την έδινε στον Γιώργο Μαζωνάκη (υγρή σαν γάλα ή στερεή σε χάπι).

Ομαδική συνομιλία εργαζομένων και τοξικολογικές εξετάσεις

Στη δεύτερη έκθεση που έφθασε στο γραφείο του ανακριτή, υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία από το άνοιγμα των τριών κινητών τηλεφώνων των εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σε αυτά εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία σε social media, στην οποία υπάρχει αναφορά μεταξύ των εργαζομένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τη χορήγηση μέθης, την πτώση της αρτηριακής πίεσης και των σφυγμών της καρδιάς.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι στον τραγουδιστή έγινε χορήγηση μέθης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, στον οργανισμό του εντοπίστηκε η αναισθητική ουσία προποφόλη. Η προποφόλη, γνωστή και ως «γάλα αμνησίας», είναι ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχείας δράσης, που οδηγεί σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης και έλλειψη μνήμης για τα συμβάντα. Σε περίπτωση χορήγησης σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει βαριά καρδιαγγειακή και αναπνευστική καταστολή. Οι ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρεία, και η ΕΛΑΣ αναζητά τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν στο ιατρείο.

Η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού

Το ζήτημα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου τέθηκε και κατά τη μαραθώνια απολογία της κατηγορούμενης γιατρού ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως διά παραλείψεως.

Φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηχανήματα που κατείχε είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, ενώ το ιατρείο της είχε ελεγχθεί το 2025. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορετικές περιγραφές των δύο γιατρών σχετικά με τις κρίσιμες στιγμές μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki