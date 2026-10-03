Το παρελθόν του συγκυβερνήτη της Flydubai: Ακραίες απόψεις και αναρτήσεις με Αλ Κάιντα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Χαμάμ αλ-Χαμάμι, τον συγκυβερνήτη της Flydubai, υπήκοο Ομάν, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον πιλότο εν ώρα πτήσης. Οι αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στο παρελθόν του αλ-Χαμάμι, καθώς διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες που δημιουργούν ερωτηματικά για την ασφάλεια των πτήσεων και τους ελέγχους πρόσληψης. Ο άνθρωπος που έσπειρε τον πανικό μέσα στο αεροπλάνο φέρεται να είχε αναρτήσεις με την Αλ Κάιντα και εξτρεμιστικές απόψεις.

Το περιστατικό και η ταυτότητα του συγκυβερνήτη

Ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, υπήκοος Ομάν, ταυτοποιήθηκε ως ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Το περιστατικό αυτό έχει θέσει στο επίκεντρο των ερευνών το ιστορικό του αλ-Χαμάμι, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το πώς ένας τέτοιος άνθρωπος βρέθηκε στο πιλοτήριο ενός αεροσκάφους.

Ο αλ-Χαμάμι γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον πατέρα του να είναι υπήκοος Ομάν και τη μητέρα του Συρίας. Έζησε για αρκετά χρόνια στα Εμιράτα, προτού ενταχθεί στην αεροπορική εταιρεία Flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η πρόσληψή του στην Flydubai έγινε μετά την αποχώρησή του από την Oman Air και μία ανεπιτυχή προσπάθεια να εργαστεί στην εταιρεία Emirates.

Απαγόρευση πτήσεων και υποψίες ριζοσπαστικοποίησης

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως η Al-Arabiyah, το CNN, το ABC και η εφημερίδα Wall Street Journal, μετέδωσαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2025, ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον Χαμάμ αλ-Χαμάμι να πιλοτάρει αεροσκάφη. Η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ο συγκυβερνήτης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Οι αρχές εκτιμούσαν ότι ο αλ-Χαμάμι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία. Αυτή η πληροφορία δημιουργεί εκ νέου ερωτηματικά σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν πριν από την πρόσληψή του στην Flydubai, δεδομένου του ιστορικού του και των ανησυχιών που είχαν εκφραστεί από τις αρχές του Ομάν.

Το παρελθόν στην Oman Air και οι εξτρεμιστικές απόψεις

Πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο CNN ότι ο αλ-Χαμάμι είχε απομακρυνθεί το 2025 από θέση που συνδεόταν με πτητική εκπαίδευση στην εθνική αεροπορική εταιρεία του Ομάν, την Oman Air. Η απομάκρυνση αυτή οφειλόταν σε προβληματισμούς σχετικά με τις ριζοσπαστικές του απόψεις. Μετά την απομάκρυνσή του από την εκπαίδευση, είχε τοποθετηθεί σε διαφορετικό ρόλο εντός της ίδιας εταιρείας.

Το προφίλ του στο LinkedIn ανέφερε ότι εργάστηκε στην Oman Air για επτά χρόνια, έως τον Φεβρουάριο του 2025. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη Royal Air Maroc τον Ιούνιο του ίδιου έτους, όπου παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2026. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να είχε προβλέψει ότι ο αλ-Χαμάμι είχε εξτρεμιστικές απόψεις.

Οι αναρτήσεις στο LinkedIn και το περιεχόμενό τους

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει δύο αναρτήσεις που εμφανίστηκαν σε προφίλ του LinkedIn με το όνομα του Χαμάμ αλ-Χαμάμι την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά το περιστατικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ανέβασε αυτές τις αναρτήσεις, ούτε αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων, πριν δηλαδή από την επίθεση στον πιλότο.

Η πρώτη ανάρτηση περιείχε ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα από πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 MAX. Σύμφωνα με το CNN, το βίντεο τραβήχτηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με την κάμερα να εστιάζει σε ένα αεροσκάφος της ισραηλινής El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου φαινόταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, περίοδος κατά την οποία ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air. Σε άλλα αποσπάσματα του βίντεο εμφανίζονται επιπλέον αεροσκάφη της El Al, καθώς και ένα της ισραηλινής Arkia.

Συνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις

Το περιεχόμενο του βίντεο που αναρτήθηκε στο LinkedIn περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ο οποίος ήταν ηγέτης της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν. Επιπλέον, εμφανίζεται φωτογραφία του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ-Μπαλάουι, του δράστη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας που σημειώθηκε το 2009, κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Η δεύτερη ανάρτηση περιλάμβανε μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρουσίαζε τους... (το κείμενο της πηγής σταματάει εδώ). Οι αναφορές αυτές ενισχύουν τις υποψίες των αρχών για τις ακραίες ισλαμιστικές πεποιθήσεις του Χαμάμ αλ-Χαμάμι και τους πιθανούς δεσμούς του με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos