Revoil Diesel Revolution XR: Η εξέλιξη στο πετρέλαιο κίνησης

Η Revoil συνεχίζει την επένδυση στην ποιότητα του πετρελαίου κίνησης, παρουσιάζοντας το Diesel Revolution XR, μια νέα, εμπλουτισμένη σύνθεση που εξελίσσει το ήδη γνωστό Diesel Revolution. Πρόκειται για ένα προηγμένο πετρέλαιο κίνησης, σχεδιασμένο να εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση, ενισχυμένη προστασία και μειωμένη κατανάλωση για τους κινητήρες diesel.

Η ανάπτυξη του Diesel Revolution XR πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διεθνή ερευνητικά κέντρα, αξιοποιώντας μακροχρόνια τεχνογνωσία. Η φιλοσοφία του νέου προϊόντος συμπυκνώνεται στο «XR», το οποίο σημαίνει Xtra Resistance, υποδηλώνοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία του κινητήρα, σε συνδυασμό με βελτιωμένη απόδοση και οικονομία καυσίμου.

Η νέα σύνθεση και η φιλοσοφία «Xtra Resistance»

Το Diesel Revolution XR αποτελεί μια αναβαθμισμένη εκδοχή του Diesel Revolution, με τη Revoil να αξιοποιεί την τεχνογνωσία από τη μακροχρόνια συνεργασία της με το ΕΜΠ. Η νέα αυτή σύνθεση είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες.

Η ονομασία «XR» υπογραμμίζει την ενισχυμένη αντοχή και προστασία που προσφέρει το καύσιμο. Στόχος είναι η παροχή ενός προϊόντος που όχι μόνο βελτιώνει την απόδοση και την οικονομία, αλλά και θωρακίζει τον κινητήρα απέναντι σε φθορές και προβλήματα που ανακύπτουν από τις σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας.

Οι προκλήσεις των σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων

Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, ενσωματώνοντας συστήματα ψεκασμού υψηλής ακρίβειας και υιοθετώντας αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Επιπλέον, η ευρεία χρήση biodiesel στο μείγμα του πετρελαίου κίνησης έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο απαιτήσεων και προκλήσεων για τη λειτουργία τους.

Το biodiesel, παρά τη συμβολή του στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, παρουσιάζει αυξημένη ευπάθεια σε μικροβιακή και μυκητιακή ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φραγμένα φίλτρα, ατροφίες στο σύστημα τροφοδοσίας και, τελικά, σε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κινητήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα καύσιμο υψηλών προδιαγραφών καθίσταται προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη μακροζωία του κινητήρα.

Ολοκληρωμένη προστασία και καθαρότητα

Το Diesel Revolution XR προσφέρει μέγιστη αντιμυκητιακή προστασία, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκαλεί το biodiesel. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας, αποτρέποντας τις αποφράξεις των φίλτρων και εξασφαλίζοντας ομαλή ροή του καυσίμου.

Παράλληλα, το νέο καύσιμο ενισχύει την προστασία από οξειδώσεις και διαβρώσεις σε όλο το σύστημα του κινητήρα. Αυτό συμβάλλει σε μια βελτιωμένη λειτουργία και οδηγεί σε μειωμένα έξοδα συντήρησης μακροπρόθεσμα. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στην αντιπαγωτική προστασία, καθώς το Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου (CFPP) βελτιώνεται σημαντικά, από τους -5°C στους -15°C, ένα χαρακτηριστικό που κρίνεται καθοριστικό κατά τους χειμερινούς μήνες.

Βελτιωμένη απόδοση και οικονομία καυσίμου

Χάρη στην αύξηση του αριθμού κετανίων, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα 2+ επιπλέον κετάνια, ο κινητήρας αποδίδει καλύτερα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο ομαλή λειτουργία και μειωμένο θόρυβο, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και το 15%. Το καύσιμο συμβάλλει επίσης στον άμεσο καθαρισμό των μπεκ ψεκασμού, ακόμα και από τα πρώτα γεμίσματα, εξασφαλίζοντας πιο αποδοτική καύση του πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης καύσης, οι οδηγοί μπορούν να διανύσουν περισσότερα χιλιόμετρα με κάθε γέμισμα, ένα όφελος που γίνεται αισθητό στην καθημερινή χρήση. Επιπρόσθετα, ο μειωμένος αφρισμός κατά τον ανεφοδιασμό επιτρέπει ένα πληρέστερο γέμισμα της δεξαμενής, αποφεύγοντας τις συνηθισμένες «διακοπές» του πιστολιού στα πρατήρια.

Μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Το Diesel Revolution XR συνεισφέρει και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Χάρη στην πιο αποδοτική και καθαρή καύση που επιτυγχάνει, παρατηρείται μείωση των εκπομπών καπνού και διοξειδίου του άνθρακα, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 3%. Αυτή η ιδιότητα καθιστά το καύσιμο μια επιλογή που συνδυάζει την υψηλή απόδοση με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta