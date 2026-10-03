Κρίστα Πάικ: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αποτυχημένη εκτέλεση – Οι καταγγελίες των δικηγόρων της

Σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις της και διασωληνωμένη, παραμένει η Κρίστα Πάικ σε νοσοκομείο του Τενεσί. Η 50χρονη θανατοποινίτισσα επέζησε την Τετάρτη, αφού της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης εκτέλεσης.

Οι δικηγόροι της έδωσαν την Παρασκευή αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, περιγράφοντας τις σοβαρές συνέπειες της διαδικασίας. Παράλληλα, ζήτησαν από δικαστήριο να διατάξει το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση.

Η κατάσταση της υγείας της θανατοποινίτισσας

Σύμφωνα με το επείγον αίτημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι της, το προσωπικό του νοσοκομείου καταβάλλει προσπάθειες να κρατήσει την Πάικ στη ζωή και να απομακρύνει από τον οργανισμό της την πεντοβαρβιτάλη. Πρόκειται για το φάρμακο που της χορηγήθηκε ενδοφλέβια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Νάσβιλ.

Η Πάικ παραμένει διασωληνωμένη και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, καθώς κατά την απόπειρα εκτέλεσης της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Οι καταγγελίες των δικηγόρων για τη διαδικασία

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν στην προσφυγή τους ότι η προσπάθεια τοποθέτησης των γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα. Και τα δύο χέρια της γυναίκας έχουν μείνει «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες», κάτι που, σύμφωνα με την ίδια προσφυγή, αποτελεί αποτέλεσμα της διαρροής πεντοβαρβιτάλης στους ιστούς κάτω από το δέρμα.

Επιπλέον, οι δικηγόροι της Πάικ καταγγέλλουν ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Τενεσί αγνόησαν προειδοποιήσεις των γιατρών της. Οι γιατροί είχαν επισημάνει, σύμφωνα με τους δικηγόρους, ότι εξαιτίας προϋπαρχουσών παθήσεων της Πάικ θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να τοποθετηθούν σωστά οι γραμμές για την ενδοφλέβια χορήγηση των φαρμάκων.

Υποστηρίζουν, επίσης, ότι κανένα μέλος της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για την εκτέλεση δεν αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πως οι γραμμές δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή πως «οι φλέβες είχαν σπάσει» και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε, ολικώς ή μερικώς, στους ιστούς της.

Μαρτυρίες και η αντίδραση του κυβερνήτη

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην εκτέλεση άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει δηλώσει ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr