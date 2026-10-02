Η κατάσταση της υγείας της Christa Pike μετά τη διπλή αποτυχημένη θανατηφόρα ένεση

Η 50χρονη θανατοποινίτισσα Christa Pike από το Τενεσί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από δύο αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη, οδηγώντας στην άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο. Εκεί, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, λαμβάνει «σωτήρια φροντίδα», ωστόσο ο συνήγορός της, Randy Spivey, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την πρόγνωση της υγείας της.

Το ιστορικό της καταδίκης

Η Christa Pike είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996, έπειτα από την εμπλοκή της σε ένα σοβαρό έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Η καταδίκη της αφορούσε συγκεκριμένα τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer. Από την στιγμή της καταδίκης της, η Pike βρισκόταν στη λίστα των θανατοποινιτών στην πολιτεία του Τενεσί, περιμένοντας την εκτέλεση της ποινής της, η οποία τελικά επιχειρήθηκε με τη μέθοδο της θανατηφόρας ένεσης.

Η διπλή αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης

Την Τετάρτη, στην 50χρονη Christa Pike χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τις θανατηφόρες ενέσεις. Παρά τη χορήγηση αυτών των δύο δόσεων, η θανατοποινίτισσα παρέμεινε ζωντανή, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη και οδήγησε στην άμεση μεταφορά της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Οι δικηγόροι της Pike ανέφεραν ότι η διαδικασία τοποθέτησης της ενδοφλέβιας γραμμής από την ομάδα εκτέλεσης διήρκεσε περίπου μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, έγιναν τουλάχιστον επτά προσπάθειες για την επιτυχή τοποθέτηση της γραμμής μόνο στο αριστερό της χέρι. Ακόμη και μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του φαρμάκου, η Pike εξακολουθούσε να αναπνέει, κάτι που επιβεβαιώνει την αποτυχία της εκτέλεσης και την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση.

Οι μάρτυρες και η κυβερνητική αντίδραση

Οι μάρτυρες που παρακολούθησαν τη διαδικασία της εκτέλεσης βρίσκονταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τοποθετημένοι πίσω από μια κλειστή κουρτίνα. Λόγω αυτών των συνθηκών, δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά τη διάρκεια των αποτυχημένων προσπαθειών χορήγησης της ένεσης και της εξέλιξης της κατάστασης της Pike.

Μετά το περιστατικό και την αποτυχία της εκτέλεσης, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Bill Lee, αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Διέταξε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η διαδικασία της εκτέλεσης. Παράλληλα, ως άμεσο μέτρο, αποφάσισε την αναστολή όλων των εκτελέσεων στην πολιτεία για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της πλήρους διαλεύκανσης του γεγονότος.

Αίτημα για μετατροπή της ποινής

Οι δικηγόροι της Christa Pike, μετά τα πρόσφατα και πρωτοφανή αυτά γεγονότα, ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη ή άλλη μορφή ποινής. Υποστηρίζουν ότι η αποτυχημένη εκτέλεση προκάλεσε στην πελάτισσά τους «αδικαιολόγητη αγωνία», μια κατάσταση που δεν συνάδει με την επιβολή της δικαιοσύνης.

Το αίτημα αυτό βασίζεται στην επιχειρηματολογία ότι η διαδικασία της εκτέλεσης δεν ήταν ομαλή και ανθρώπινη, και ότι η Pike υπέστη επιπλέον σωματική και ψυχική ταλαιπωρία. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές για την επανεξέταση της ποινής της και την πιθανή μετατροπή της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis