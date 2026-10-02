Η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη: Οι χώρες με τους περισσότερους αντιδραστήρες

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετούν τα κράτη της ηπείρου. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένες χώρες ξεχωρίζουν για τον αριθμό των ενεργών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν. Η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη θέση, με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες.

Η ηγετική θέση της Γαλλίας

Η Γαλλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην Ευρώπη όσον αφορά τις πυρηνικές υποδομές, έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο. Η χώρα ηγείται με τεράστια διαφορά από το δεύτερο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή της στην ατομική ενέργεια.

Μεταξύ των εγκαταστάσεών της, ξεχωρίζει ο σταθμός του Γκραβελίν, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο στη δυτική Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος σταθμός διαθέτει έξι λειτουργικούς αντιδραστήρες, συνεισφέροντας σημαντικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα του ηλεκτρικού συστήματος. Η χώρα βασίζεται σε αυτή τη μορφή ενέργειας για την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών της σε ηλεκτρισμό.

Ο σταθμός Sizewell B αναδεικνύεται ως ο πιο σύγχρονος της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι φιλοξενεί τον μοναδικό αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπογραμμίζοντας την τεχνολογική του ιδιαιτερότητα.

Η Ισπανία στην τρίτη θέση

Η Ισπανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με τους περισσότερους ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς. Η χώρα διαθέτει συνολικά πέντε εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε τέσσερις αυτόνομες κοινότητες.

Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της Ισπανίας είναι αυτός του Αλμαράθ, ο οποίος βρίσκεται στην Κάθερες. Ο σταθμός αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου αναφορικά με την παράταση της διάρκειας ζωής των ισπανικών μονάδων, ένα θέμα που απασχολεί την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Η Ουκρανία με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα

Η Ουκρανία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυναμικότητες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικότητας. Με έξι αντιδραστήρες σε λειτουργία, θεωρείται ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος και τη σημασία του.

Η Ελβετία και ο παλαιότερος αντιδραστήρας

Στην Ελβετία, η πυρηνική ενέργεια λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υδροηλεκτρική παραγωγή, η οποία αποτελεί παραδοσιακά μια κύρια πηγή ενέργειας για τη χώρα. Ο συνδυασμός των δύο μορφών ενέργειας συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών.

Ο σταθμός του Μπέζναου φιλοξενεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό αντιδραστήρα: τον παλαιότερο εμπορικό αντιδραστήρα που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία παγκοσμίως. Αυτός ο αντιδραστήρας ενεργοποιήθηκε το 1969, γεγονός που υπογραμμίζει τη μακρά ιστορία του στην παραγωγή ενέργειας.

Σουηδία: Συνδυασμός ενέργειας και ιστορική αναφορά

Η Σουηδία, όπως και η Ελβετία, συνδυάζει την πυρηνική και την υδροηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Αυτή η στρατηγική διασφαλίζει την επάρκεια και τη σταθερότητα του ενεργειακού της συστήματος.

Ο σταθμός του Φόρσμαρκ απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση το 1986, όταν εντόπισε τις πρώτες ενδείξεις του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ. Αυτό το γεγονός κατέστησε τον σταθμό σημείο αναφοράς στην ιστορία της πυρηνικής ασφάλειας.

Η εξάρτηση της Τσεχικής Δημοκρατίας

Η Τσεχική Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή της πολιτική και παραγωγή.

Η κύρια εγκατάσταση της χώρας είναι ο σταθμός Τεμελίν. Αυτός ο σταθμός αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα της επικράτειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ενεργειακή αυτονομία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η ενίσχυση της ατομικής ενέργειας στη Φινλανδία

Τα τελευταία χρόνια, η Φινλανδία έχει επιδείξει μια τάση ενίσχυσης της παραγωγής ατομικής ενέργειας. Η χώρα επενδύει στην πυρηνική τεχνολογία για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές της απαιτήσεις.

Στον σταθμό Ολκιλουότο, λειτουργεί ο αντιδραστήρας Olkiluoto 3. Ο συγκεκριμένος αντιδραστήρας είναι ένας από τους πιο ισχυρούς και πρόσφατους που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πυρηνική ενέργεια στη Φινλανδία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta