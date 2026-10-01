Η πλατφόρμα MedWatch εντόπισε 119 οδοντιατρεία να διαφημίζουν επεμβάσεις μπότοξ εκτός ειδικότητας

Η πλατφόρμα MedWatch, κατά τις πρώτες δέκα ημέρες λειτουργίας της, εντόπισε ως κορυφαία παράβαση τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται εκτός ειδικότητας. Μεταξύ των παραβατών, καταγράφηκαν και αρκετοί οδοντίατροι. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία που αφορούσαν τη χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας.

Οι επιτρεπτές επεμβάσεις των οδοντιάτρων

Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Αθανάσιος Υφαντής, διευκρινίζει ότι ο οδοντίατρος μπορεί να χρησιμοποιεί το μπότοξ και το υαλουρονικό για καθαρά ιατρικούς λόγους. Αυτό επιτρέπεται εντός της στοματικής κοιλότητας για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και στην περιστοματική περιοχή. Ωστόσο, ο κ. Υφαντής τονίζει με σαφήνεια ότι πουθενά αλλού δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των ουσιών.

Ενώ το λαμπερό χαμόγελο έχει αναχθεί σε επιστήμη από την ειδικότητα των οδοντιάτρων, δημιουργούνται περιθώρια για ψηφιακή παραπλανητική διαφήμιση. Μια πρόσφατη εγκύκλιος επιτρέπει τη διενέργεια μπότοξ από οδοντιάτρους, αλλά όχι για αισθητικούς λόγους, υπογραμμίζοντας τη διάκριση μεταξύ θεραπευτικών και αισθητικών εφαρμογών.

Προσοχή στην επιλογή των κέντρων

Οι οδοντίατροι εφιστούν την προσοχή του κοινού σχετικά με την επιλογή των κέντρων που επισκέπτονται για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Η σωστή ενημέρωση και η προσοχή στην αδειοδότηση των χώρων είναι κρίσιμη.

Ο κ. Υφαντής διευκρινίζει επίσης ότι «δεν υπάρχει κέντρο ούτε clinic, δεν υπάρχει κλινική οδοντιατρική». Όπως υπογραμμίζει, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος αδειοδοτεί μόνο οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία, θέτοντας σαφή όρια στις ονομασίες και τη λειτουργία των χώρων παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Νομοθετικές ρυθμίσεις και ενίσχυση των ελέγχων

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τον Νοέμβριο. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει αλλαγές στη σύσταση των μελών των επιτροπών ελέγχου των ιατρικών συλλόγων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη σύσταση μιας επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της ευεξίας. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια ευρύτερη προσπάθεια ρύθμισης και επίβλεψης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr