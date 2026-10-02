Ρωσικό «άνοιγμα» για εξαγωγές ντίζελ εν μέσω ευρωπαϊκών πιέσεων για απελευθέρωση αποθεμάτων

Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μερικής επανέναρξης των εξαγωγών ντίζελ, εφόσον η εγχώρια παραγωγή ξεπεράσει τη ζήτηση, μια εξέλιξη που έρχεται σε μια περίοδο εντατικού συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Η Μόσχα έχει παρατείνει την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ έως τα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τη χαλάρωση των περιορισμών. Παράλληλα, η Γαλλία προτείνει την αποδέσμευση σημαντικών ποσοτήτων ντίζελ και αργού πετρελαίου από ευρωπαϊκά και διεθνή αποθέματα.

Το ρωσικό «παράθυρο» για τις εξαγωγές ντίζελ

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μερικής επανέναρξης των εξαγωγών ντίζελ της χώρας. Η δήλωση αυτή έγινε υπό την προϋπόθεση ότι η εγχώρια παραγωγή θα υπερβεί τη ζήτηση, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στην πολιτική της Μόσχας σχετικά με την παγκόσμια αγορά καυσίμων.

Μιλώντας στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, ο κ. Νόβακ υπογράμμισε ότι η εγχώρια αγορά ντίζελ είναι επί του παρόντος ισορροπημένη και η τροφοδοσία θεωρείται επαρκής. Παρά την πρόσφατη παράταση της απαγόρευσης των εξαγωγών έως τα τέλη Οκτωβρίου, ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. «Εάν η παραγωγή ντίζελ ξεπερνά την εγχώρια ζήτηση, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μερικής επανέναρξης των εξαγωγών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γαλλική πρόταση

Την ίδια στιγμή που η Ρωσία εξετάζει τις κινήσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εντατικό συντονισμό για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων.

Συγκεκριμένα, η γαλλική πρόταση περιλαμβάνει την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, προτείνεται η απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς και τη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει επαφές με τους ηγέτες της G7, επιδιώκοντας τον ευρύτερο συντονισμό των επόμενων κινήσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η σημασία της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή αγορά, δεδομένου του ρόλου της Ρωσίας ως σημαντικού παράγοντα στον τομέα του ντίζελ. Πριν από την επιβολή των περιορισμών στις υπεράκτιες πωλήσεις, η Ρωσία κατείχε τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα ντίζελ παγκοσμίως, αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μόσχα είχε προχωρήσει στην επιβολή αυτών των περιορισμών με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς, η οποία είχε δεχθεί πιέσεις. Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτές τις πιέσεις ήταν και οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές εντός της ρωσικής επικράτειας.

Η κατάσταση των ρωσικών ενεργειακών υποδομών

Ο κ. Νόβακ χαρακτήρισε την κατάσταση γύρω από τις επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ως «τεταμένη». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Ρωσία απέτρεψε επιθέσεις εναντίον τεσσάρων διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Παράλληλα, οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε ένα από τα εργοστάσια. Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι οι ζημιές από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις είναι σημαντικά μικρότερες, κάτι που αποδίδεται στα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Με πληροφορίες από: Topontiki