Flydubai: «Σκότωσέ με» έλεγε ο συγκυβερνήτης μετά την επίθεση – Η συγκλονιστική μαρτυρία του οδοντιάτρου

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο. Ένας από τους επιβάτες, ο 47χρονος οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ, περιέγραψε τις στιγμές πανικού και αποκάλυψε ότι ο δράστης, αφού ακινητοποιήθηκε, τους παρακαλούσε να τον σκοτώσουν. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε τελικά ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δραματικές στιγμές στην πτήση

Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τη στιγμή που το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος, προκαλώντας αρχικά την εντύπωση στους επιβάτες ότι επρόκειτο για αναταράξεις. Ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, ακούστηκαν φωνές από το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και μία γυναίκα άρχισε να φωνάζει ότι υπήρχε μαχαίρι.

Ο οδοντίατρος Σότα Μουσάεφ, μαζί με άλλους επιβάτες, έσπευσε προς το πιλοτήριο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μία ομάδα ανδρών κατάφερε να βγάλει τον συγκυβερνήτη από το πιλοτήριο, να τον ακινητοποιήσει και να του δέσει τα χέρια και τα πόδια. Μετά την ακινητοποίησή του, το μόνο που έλεγε ο δράστης ήταν «σκοτώστε με».

Ο τραυματισμός του κυβερνήτη και η παροχή βοήθειας

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ είχε τραυματιστεί σοβαρά και έχανε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ο Μουσάεφ, χρησιμοποιώντας τις ιατρικές του γνώσεις, προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία με όσα μέσα υπήρχαν διαθέσιμα μέσα στο αεροσκάφος. Ο κυβερνήτης είχε σοβαρά τραύματα στο χέρι, στον λαιμό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ το πιλοτήριο ήταν γεμάτο αίματα. Παρέμενε, ωστόσο, έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο οδοντίατρος περιέγραψε ότι οι διαθέσιμες πρώτες βοήθειες ήταν περιορισμένες και ότι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν κομμάτια υφάσματος για να περιορίσουν την αιμορραγία του κυβερνήτη.

Η καθοριστική κίνηση του κυβερνήτη και η ασφαλής προσγείωση

Καθοριστική θεωρείται η αντίδραση του κυβερνήτη, ο οποίος παρά τα σοβαρά τραύματά του κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν άμεσα.

Τελικά, το αεροσκάφος πραγματοποίησε ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επικίνδυνη πτήση.

Η προσωπική μαρτυρία του επιβάτη

Ο 47χρονος Σότα Μουσάεφ ταξίδευε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Όταν ρωτήθηκε ποια στιγμή θα του μείνει περισσότερο από όσα συνέβησαν, λύγισε, λέγοντας ότι ήταν εκείνη κατά την οποία είπε στη γυναίκα του ότι θα πήγαινε να βοηθήσει, θεωρώντας ότι ίσως την αποχαιρετούσε για τελευταία φορά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr