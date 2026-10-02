Προχωρά η κατασκευή της γιγαντιαίας γέφυρας Σαλβαδόρ-Ιταπαρίκα στη Βραζιλία

Η Βραζιλία προχωρά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών της, με την κατασκευή της γιγαντιαίας γέφυρας που θα συνδέσει το Σαλβαδόρ με το νησί Ιταπαρίκα. Το έργο, το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία Μπαΐα, περνά σε νέα φάση, περιλαμβάνοντας όχι μόνο την καλωδιωτή γέφυρα μήκους 12,4 χιλιομέτρων πάνω από το νερό, αλλά και ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων, σηράγγων και κόμβων. Η συνολική επένδυση για την ολοκλήρωση αυτής της υποδομής υπολογίζεται σε περίπου 12 δισεκατομμύρια ρεάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο έργο υποδομών στην περιοχή

Η γέφυρα Σαλβαδόρ-Ιταπαρίκα θα διασχίσει τον Κόλπο Όλων των Αγίων (Baía de Todos-os-Santos), αποτελώντας ένα κομβικό σημείο για την περιοχή. Το βασικό τμήμα του έργου έχει ως στόχο να συνδέσει το Σαλβαδόρ με το Βέρα Κρουζ, δημιουργώντας έναν νέο οδικό διάδρομο πάνω από τον κόλπο.

Η κυβέρνηση της Μπαΐα έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη γέφυρα ως τη μεγαλύτερη γέφυρα της Λατινικής Αμερικής που κατασκευάζεται πάνω από νερό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σύνδεση. Το συνολικό αποτύπωμα του έργου θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το μήκος των 12,4 χιλιομέτρων της γέφυρας, καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύτερο σχέδιο οδικών παρεμβάσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και εκτεταμένες παρεμβάσεις

Το τμήμα της γέφυρας που είναι καλωδιωτό θα έχει το κατάστρωμα να στηρίζεται από καλώδια που συνδέονται με πυλώνες. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την κατασκευή μεγαλύτερων ανοιγμάτων χωρίς την ανάγκη για πολλά ενδιάμεσα στηρίγματα, ενώ το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να φτάσει σε ύψος περίπου 85 μέτρων. Σχετικά με τη χρήση της γέφυρας, δεν προβλέπεται η διέλευση πεζών, ωστόσο θα είναι δυνατή η κίνηση λεωφορείων.

Πέρα από την ίδια τη γέφυρα, το συνολικό έργο περιλαμβάνει μια σειρά από νέους δρόμους, σήραγγες και ανισόπεδους κόμβους. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου ταχέος δρόμου και η διαπλάτυνση τμήματος του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου, με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της προσβασιμότητας.

Υποδομές σε Σαλβαδόρ και Ιταπαρίκα

Στην πλευρά του Σαλβαδόρ, το έργο προβλέπει την κατασκευή περίπου 4 χιλιομέτρων νέων οδικών υποδομών, οι οποίες θα εκτείνονται μεταξύ των περιοχών Calçada και Άγκουα ντε Μενίνος (Água de Meninos). Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται ανισόπεδες κατασκευές και δύο νέες σήραγγες, οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με τις υφιστάμενες στην Expressway, ενισχύοντας τη δυναμικότητα του δικτύου.

Στην απέναντι πλευρά του κόλπου, στο νησί Ιταπαρίκα, έχει σχεδιαστεί ένας νέος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας με μήκος περίπου 22 χιλιομέτρων. Αυτός ο νέος δρόμος θα ξεκινά από την περιοχή Μαρ Γκράντε (Mar Grande) και θα καταλήγει στην περιοχή Κάτσα Πρέγκος (Cacha Pregos), βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στο νησί. Επιπλέον, περίπου 8,8 χιλιόμετρα της οδού BA-001 πρόκειται να διαπλατυνθούν μέχρι την περιοχή της Πόντε ντο Φουνίλ (Ponte do Funil), ολοκληρώνοντας τις εκτεταμένες παρεμβάσεις.

Διαδικασίες και έναρξη εργασιών

Η επίσημη έναρξη των εργασιών για το φιλόδοξο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2026, με τελετή στο Βέρα Κρουζ. Πριν από αυτή την ημερομηνία, είχαν προηγηθεί διάφορες διαδικασίες, όπως η αδειοδότηση του έργου, η προετοιμασία των εργοταξίων και η άφιξη του απαραίτητου εξοπλισμού. Επίσης, είχαν δοθεί οι αναγκαίες εγκρίσεις για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στον κόλπο.

Ένα από τα πιο πρόσφατα βήματα αφορούσε την παραχώρηση ομοσπονδιακών εκτάσεων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή. Η αρμόδια υπηρεσία της Βραζιλίας ενέκρινε τη χρήση 1.416.231,24 τετραγωνικών μέτρων ομοσπονδιακής γης και υδάτινης επιφάνειας, ένα εμβαδόν που, σύμφωνα με υπολογισμούς, αντιστοιχεί σε περίπου 196 γήπεδα ποδοσφαίρου. Τον Ιούνιο, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές της Μπαΐα είχαν εκδώσει άδειες για την εγκατάσταση του έργου, την απομάκρυνση βλάστησης, τη διαχείριση της άγριας ζωής και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta