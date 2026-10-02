Νέα ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδησσό: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, με τη Νότια Γέφυρα να αποτελεί ξανά στόχο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω του Telegram. Παράλληλα, οι αρχές του Κιέβου έκαναν λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες, συνεπεία άλλου πλήγματος που στόχευσε κτίριο κατοικιών στην πόλη. Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται στη συνεχιζόμενη σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο

Η Νότια Γέφυρα στο Κίεβο, μια σημαντική αρτηρία που διασχίζει τον ποταμό Δνείπερο, βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Ως άμεσο αποτέλεσμα των πληγμάτων, οι αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη γέφυρα, καθώς και στη γέφυρα Πάτον, και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στη Νότια Γέφυρα είναι εκτεταμένες, καθώς επλήγησαν ο προβλήτας της, το κιγκλίδωμα, η οδοποιία, αλλά και το τσιμεντένιο φράγμα που παρέχει προστασία στη γραμμή του μετρό. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πληρώματα του μετρό έσπευσαν να διακόψουν την ηλεκτροδότηση των γραμμών που επηρεάστηκαν, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Πλήγματα σε κατοικίες και προηγούμενες επιθέσεις

Πέρα από τις υποδομές, ένα κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίσης πλήγμα, με τραγικές συνέπειες. Οι αρχές του Κιέβου επιβεβαίωσαν ότι από αυτή την επίθεση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο άλλοι τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε επιπλέον ότι πυρκαγιά ξέσπασε στους πάνω ορόφους του πληγέντος κτιρίου κατοικιών, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλη περιοχή της πόλης.

Αυτά τα περιστατικά ακολουθούν προηγούμενα πλήγματα. Χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ρωσικά drones είχαν ήδη πλήξει ένα σχολείο στο Κίεβο, καθώς και τη Νότια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, προκαλώντας τότε πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης. Η Μόσχα διατηρεί ένα μοτίβο σχεδόν καθημερινών και συνεχών πληγμάτων εναντίον της Ουκρανίας, με στόχο την πρόκληση ζημιών σε υποδομές και στρατιωτικούς στόχους.

Η Μόσχα επιβεβαιώνει τις επιθέσεις και τους στόχους

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιβεβαίωσε επίσημα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε πλήγματα με drones. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν συγκεκριμένα στρατιωτικούς στόχους και υποδομές εντός της Ουκρανίας. Μεταξύ των πληγέντων στόχων, περιλαμβάνονταν ένας δρόμος και μια σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Επιπρόσθετα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν έναν υποσταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, επηρεάζοντας την ενεργειακή υποδομή. Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης ένα βιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι Ισμαήλ, στην επαρχία της Οδησσού, αναδεικνύοντας την επέκταση των πληγμάτων σε κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Στρατιωτική αιτιολόγηση των ρωσικών πληγμάτων

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παρείχε λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τη στρατιωτική σημασία των πληγέντων στόχων, αιτιολογώντας τις επιθέσεις του. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι η γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, η οποία επλήγη, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου. Αυτές οι μεταφορές προορίζονταν για την ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων που επιχειρούν ενεργά στην περιοχή του Ντονμπάς.

Όσον αφορά το λιμάνι στο Ισμαήλ, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι μέσω αυτού του λιμανιού διακινούνταν στρατιωτικό φορτίο και προμήθειες καυσίμων, τα οποία ήταν ζωτικής σημασίας για τον ουκρανικό στρατό. Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου, ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και προϊόντα διπλής χρήσης, χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Οδησσού, υπογραμμίζοντας τη στόχευση ναυτικών μεταφορών.

Με πληροφορίες από: Topontiki