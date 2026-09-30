Ιράκ: Εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού δέκα καταδικασθέντες για τρομοκρατία

Δέκα Ιρακινοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις «τρομοκρατίας», εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού την Τρίτη, όπως έγινε γνωστό από πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας. Οι εκτελέσεις έλαβαν χώρα στη φυλακή Αλ Χουτ, στην πόλη Νασιρίγια, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας. Όλοι οι καταδικασθέντες είχαν κριθεί ένοχοι βάσει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου του Ιράκ.

Εκτελέσεις στη φυλακή Αλ Χουτ

Οι εκτελέσεις των δέκα Ιρακινών πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους τόσο των υπηρεσιών ασφαλείας όσο και των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Οι σοροί των εκτελεσθέντων παραλήφθηκαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας Ντι Καρ.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία της επαρχίας Ντι Καρ παρέλαβε τις σορούς δέκα Ιρακινών. Οι συγκεκριμένοι είχαν κριθεί ένοχοι για τρομοκρατικά εγκλήματα και απαγχονίστηκαν στη φυλακή Αλ Χουτ, η οποία βρίσκεται στη Νασιρίγια, μια πόλη στο νότιο τμήμα του Ιράκ.

Καταδίκες βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου

Μία πηγή από τις ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε τις εκτελέσεις, τονίζοντας ότι όλοι οι καταδικασθέντες είχαν κριθεί ένοχοι και καταδικαστεί βάσει του Άρθρου 4 του αντιτρομοκρατικού νόμου της χώρας. Το ιρακινό δικαστικό σύστημα έχει επιβάλει στο παρελθόν τη θανατική ποινή ή ποινές ισόβιας κάθειρξης σε μεγάλο αριθμό ατόμων.

Εκατοντάδες καταδικασθέντες έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες ποινές για τρομοκρατικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και αρκετοί αλλοδαποί μαχητές. Κάποιοι από αυτούς τους αλλοδαπούς συνελήφθησαν αρχικά στη Συρία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ιράκ για να δικαστούν.

Διεθνής κριτική για τις δίκες

Το Ιράκ έχει δεχθεί κριτική από διάφορες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής ορισμένων δικαστικών διαδικασιών. Αυτές οι οργανώσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες για δίκες που φέρεται να διεξήχθησαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Επιπλέον, οι οργανώσεις αυτές έχουν αναφέρει ότι οι καταδίκες βασίστηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν μέσω βασανιστηρίων. Ένα άλλο σημείο κριτικής αφορά την έλλειψη αποτελεσματικής υπεράσπισης για τους κατηγορούμενους κατά τη διάρκεια των δικαστηρίων.

Υποθέσεις Γάλλων υπηκόων

Πριν από λίγες ημέρες, ξεκίνησε στο Ιράκ η δίκη έξι Γάλλων υπηκόων, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για τρομοκρατία. Αυτή η εξέλιξη φέρνει ξανά στο προσκήνιο προηγούμενες υποθέσεις που αφορούσαν Γάλλους πολίτες.

Συγκεκριμένα, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έχει επισημάνει ότι το 2019, η ιρακινή δικαιοσύνη είχε καταδικάσει σε θάνατο έντεκα Γάλλους υπηκόους. Ωστόσο, μετά από έφεση που ασκήθηκε, οι ποινές τους μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη, αποφεύγοντας έτσι την εκτέλεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki