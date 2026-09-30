Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο: Ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες

Μια ρωσική αεροπορική επιδρομή έπληξε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Η επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε κτίρια και σοβαρές φθορές σε υποδομές, κατοικίες και οχήματα σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Οι ουκρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των συνεπειών της επίθεσης, καθώς οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα πληγέντα σημεία.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο είναι ένα νεκρό παιδί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Αυτά τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Μεταξύ των τραυματιών, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Αργότερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, επιβεβαίωσε τον θάνατο του παιδιού και πρόσθεσε ότι τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η φύση της επίθεσης και οι στόχοι

Η ρωσική επιδρομή πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών. Δημοσιογράφοι του Reuters που βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσαν ότι ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις, ενώ περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις ακούστηκαν λίγο πριν τις 3 π.μ. τοπική ώρα.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 18 βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Iskander-M/S-400 και υπερηχητικούς πυραύλους κρουζ Oniks κατά του Κιέβου και της περιφέρειας του Κιέβου. Οι επιθέσεις αυτές στόχευσαν θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, όπως τους CHP-5, CHP-6 και τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Trypillya, υποδηλώνοντας μια εκστρατεία χτυπημάτων κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Οι συνέπειες της επίθεσης ήταν εκτεταμένες, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε συγκεκριμένα πυρκαγιές στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι.

Πέρα από τις πυρκαγιές, προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο. Η έκταση των ζημιών είναι σημαντική, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Δηλώσεις αξιωματούχων για την κατάσταση

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Telegram για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις πυρκαγιές και τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν από την επίθεση. Οι δηλώσεις του παρείχαν τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση στα πληγέντα σημεία.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, παρείχε αργότερα πιο λεπτομερή ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του παιδιού και τον αριθμό των τραυματιών, καθώς και τις ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι ουκρανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η πόλη αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ρωσική αεροπορική εκστρατεία που εκτείνεται σε πολλές ημέρες, με βαλλιστικούς πυραύλους και επιθέσεις drone υψηλής ταχύτητας.

Με πληροφορίες από: Enikos