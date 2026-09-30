Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ προωθεί νέα περικοπή 20% στις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα μια νέα, σημαντική μείωση κατά 20% στις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων που προβλέπονται για τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμες. Η κίνηση αυτή αποτελεί διεύρυνση της αναδιάρθρωσης της ανώτατης στρατιωτικής ιεραρχίας, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την περίοδο της κυβέρνησης Τραμπ. Ο νέος στόχος διπλασιάζει τον προηγούμενο που είχε τεθεί, στοχεύοντας στον περιορισμό της διοικητικής δομής και στην ενίσχυση της συνολικής στρατιωτικής αποτελεσματικότητας.

Επικείμενη ανακοίνωση και οι στόχοι της

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Πιτ Χέγκσεθ πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του, η οποία φέρει τον τίτλο «State of the Force» και αφορά την κατάσταση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στη βάση του Σώματος Πεζοναυτών, στην περιοχή Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Η προωθούμενη περικοπή αφορά έως και το 20% των προβλεπόμενων θέσεων για ανώτατους αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένων στρατηγών, ναυάρχων και πτεράρχων. Ο υπουργός Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί αυτές τις αλλαγές, τονίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της διοικητικής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας.

Λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα των περικοπών

Η νέα αυτή περικοπή διπλασιάζει τον αρχικό στόχο του 10% που είχε θέσει ο υπουργός Χέγκσεθ το 2025, όσον αφορά τις θέσεις ανώτατων αξιωματικών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η οδηγία αφορά τις προβλεπόμενες θέσεις διοίκησης και δεν συνεπάγεται την οριζόντια απομάκρυνση του 20% των στρατηγών και ναυάρχων που βρίσκονται σήμερα σε ενεργό υπηρεσία.

Σύμφωνα με εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα, τα οποία επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αλλαγές στη διοικητική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, ορισμένες θέσεις αναμένεται να καταργηθούν πλήρως, ενώ άλλες θα υποβαθμιστούν, ώστε να μπορούν να καλυφθούν από αξιωματικούς χαμηλότερου βαθμού, όπως συνταγματάρχες ή πλοιάρχους.

Ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η παρούσα κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη και συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιάρθρωσης της ανώτατης στρατιωτικής ιεραρχίας, η οποία έχει ξεκινήσει από την περίοδο της κυβέρνησης Τραμπ. Ήδη από το 2025, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε διατάξει περικοπές στις θέσεις στρατηγών και ναυάρχων, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αναδιάρθρωση θα συνέβαλε στον περιορισμό των διοικητικών επιπέδων και στην ενίσχυση της στρατιωτικής αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η ηγεσία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, ο Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθησαν επίσης αλλαγές στην ηγεσία επιμέρους κλάδων και υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας το εύρος των αναδιαρθρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και την προσπάθεια περιορισμού της διοικητικής δομής στην κορυφή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πληροφορίες για την είδηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τη νέα περικοπή μεταδόθηκαν αρχικά από το Fox News. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα για την αναφορά του, δίνοντας λεπτομέρειες για τις επικείμενες αλλαγές.

Στη συνέχεια, η είδηση αναπαράχθηκε και από άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη σημασία της επικείμενης ανακοίνωσης του υπουργού Πολέμου.

Με πληροφορίες από: Enikos