Θανατηφόρα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους διοικητής της Χαμάς

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ενημέρωσε σήμερα, Τρίτη 29/9, για τον θάνατο έξι ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας. Οι απώλειες προκλήθηκαν από επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται και ένας διοικητής της Χαμάς.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Η Χαμάς προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα ενός εκ των θυμάτων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό.

Θάνατος διοικητή της Χαμάς στα δυτικά της Πόλης της Γάζας

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δύο άνδρες σκοτώθηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος που έπληξε τα δυτικά της Πόλης της Γάζας. Η Χαμάς ανακοίνωσε αργότερα ότι ο ένας από τους δύο νεκρούς ήταν ο Εζεντίν ελ Μπέικ.

Ο Εζεντίν ελ Μπέικ περιγράφηκε ως «μέλος του γενικού στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ», οι οποίες αποτελούν την ένοπλη πτέρυγα του κινήματος. Επιπλέον, κατείχε τη θέση του διοικητή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ρόλος του Εζεντίν ελ Μπέικ στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ διευκρίνισαν περαιτέρω τον ρόλο του Μπέικ εντός της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως ο Μπέικ ήταν μεταξύ των διοικητών που βρίσκονταν στο κέντρο επιχειρήσεων.

Η παρουσία του στο κέντρο επιχειρήσεων αφορούσε την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Η επίθεση αυτή θεωρείται ότι πυροδότησε τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα.

Επιπλέον απώλειες σε Τζαμπάλια και Ντέιρ αλ Μπάλα

Πέρα από τους θανάτους στα δυτικά της Πόλης της Γάζας, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα κατέγραψε και άλλες απώλειες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τζαμπάλια, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι θάνατοι αυτοί, καθώς και αρκετοί τραυματισμοί, προκλήθηκαν από επιδρομές ισραηλινών drones. Επιπλέον, ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στην Ντέιρ αλ Μπάλα, μια περιοχή που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Συνολικός απολογισμός νεκρών από την κατάπαυση πυρός

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων είναι σημαντικός. Περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι απώλειες έχουν καταγραφεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025 και μετά. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Απώλειες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει και τις δικές τους απώλειες εντός της Λωρίδας της Γάζας. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι απώλειες στις τάξεις τους.

Από αυτές τις απώλειες, οι πέντε αφορούσαν στρατιωτικούς. Η έκτη απώλεια αφορούσε έναν συμβασιούχο που εργαζόταν για το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Topontiki