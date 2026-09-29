Διχάζει το στιγμιότυπο με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Συζητήσεις ξεσήκωσε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει αποκοιμηθεί στη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό συνέβη στο Οβάλ Γραφείο, λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει ξανά το προσωνύμιο «Νυσταγμένος Τζο» για τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Βίντεο και φωτογραφίες τον δείχνουν για κάποια στιγμή με κλειστά μάτια και το κεφάλι να έχει γύρει προς τα δεξιά, πυροδοτώντας σχόλια από επικριτές του.

Το στιγμιότυπο με τα κλειστά μάτια

Το στιγμιότυπο που προκάλεσε τις αντιδράσεις καταγράφηκε στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε βίντεο και φωτογραφίες με τα μάτια κλειστά, το κεφάλι στραμμένο προς τα κάτω και ελαφρώς γερμένο προς τα δεξιά. Αυτή η εικόνα καταγράφηκε τη στιγμή που άλλοι αξιωματούχοι είχαν πάρει τον λόγο, μετά την ομιλία του προέδρου.

Οι εικόνες αυτές πυροδότησαν εκ νέου σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς επικριτές του να υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, αρνείται τους ισχυρισμούς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμόταν. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι απλώς κλείνει τα μάτια του για χαλάρωση, απορρίπτοντας τις ερμηνείες περί ύπνου.

Η ανακοίνωση για το νέο χαλυβουργείο στην Αϊόβα

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή ενός νέου χαλυβουργείου. Το έργο αυτό, συνολικού ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ανεγερθεί στην Αϊόβα και αποτελεί μέρος των φιλοαμερικανικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μονάδα αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή της το 2030. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία και τον κλάδο του χάλυβα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η αναφορά στον «Νυσταγμένο Τζο»

Λίγο πριν από το στιγμιότυπο που προκάλεσε τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει τη δική του ομιλία. Καθισμένος στο Resolute Desk, υποστήριξε ότι το έργο για το χαλυβουργείο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί «υπό τον νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν». Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε για ακόμη μία φορά το προσωνύμιο «Sleepy Joe» («Κοιμισμένο Τζο»), το οποίο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να επιτεθεί στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Η επανάληψη αυτού του προσωνυμίου, σε συνδυασμό με την εμφάνισή του με κλειστά μάτια λίγο αργότερα, ενέτεινε τις αντιδράσεις και τα καυστικά σχόλια από τους επικριτές του, οι οποίοι έσπευσαν να επισημάνουν την αντίφαση.

Καυστικά σχόλια από Χάντερ Μπάιντεν και Γκάβιν Νιούσομ

Οι εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ με τα κλειστά μάτια προκάλεσαν άμεσα σχόλια από διάφορες πολιτικές προσωπικότητες. Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανάρτησε στο X στιγμιότυπο από τη συγκεκριμένη στιγμή. Συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Ποιος είναι ο “Νυσταγμένος”;», σχολιάζοντας ειρωνικά το περιστατικό και αντιστρέφοντας το προσωνύμιο που χρησιμοποιεί ο Τραμπ.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Ο λογαριασμός Τύπου του Νιούσομ έγραψε ειρωνικά: «Ο πρόεδρος Μακόνελ δείχνει υπέροχα», παραπέμποντας στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ. Επιπλέον, η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ σχολίασε σκωπτικά ότι ο Τραμπ εμφανίστηκε με κλειστά μάτια ενώ μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, γράφοντας ότι «προς υπεράσπιση του Τραμπ, ο Χάουαρντ είναι πολύ, πολύ βαρετός».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos