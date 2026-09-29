Το καρτοτηλέφωνο της Black Summer αναγνωρίστηκε ως «εθνικός θησαυρός»

Ένα απλό καρτοτηλέφωνο στην Αυστραλία απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της χώρας, καθώς αναγνωρίστηκε για τον πολιτιστικό και κοινωνικό του ρόλο κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Black Summer. Το δημόσιο τηλέφωνο, που βρίσκεται έξω από εμπορικό κέντρο στη Νότια Νέα Ουαλία, χρησιμοποιήθηκε σχεδόν 1.000 φορές μέσα σε διάστημα δύο μηνών, προσφέροντας ζωτικής σημασίας επικοινωνία σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του ως «εθνικός θησαυρός» για την κοινότητα.

Το καρτοτηλέφωνο της Narooma και η χρήση του στις πυρκαγιές

Το συγκεκριμένο καρτοτηλέφωνο βρίσκεται έξω από το Narooma Plaza, στον Princes Highway, στην πόλη Narooma. Κατά τη διάρκεια και μετά τις πυρκαγιές της Black Summer, που έπληξαν την Αυστραλία το 2019 και το 2020, αποτέλεσε ένα κρίσιμο μέσο επικοινωνίας.

Μέσα σε διάστημα δύο μηνών, καταγράφηκαν σχεδόν 1.000 κλήσεις από αυτό το σημείο. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή το χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους, να ενημερώσουν ότι είναι ασφαλείς ή να μάθουν τι είχε συμβεί σε γειτονικές περιοχές.

Οι συνθήκες της Black Summer και οι διακοπές στις επικοινωνίες

Οι πυρκαγιές της Black Summer δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας την επικοινωνία ιδιαίτερα προβληματική. Στη Narooma, οι άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν πορτοκαλί ουρανό και πυκνούς καπνούς, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Η ιστορικός Naomi Parry Duncan, η οποία βρισκόταν στη Narooma την Πρωτοχρονιά του 2020, περιέγραψε την κατάσταση. Ήταν μεταξύ εκείνων που χρειάστηκε να καταφύγουν σε κέντρο εκκένωσης καθώς οι φωτιές πλησίαζαν. Εκείνη την περίοδο, δεν υπήρχε ούτε σήμα κινητής τηλεφωνίας ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που οδήγησε πολλούς να κατευθυνθούν στα τρία δημόσια τηλέφωνα της πόλης.

Ουρές και κοινές εμπειρίες μπροστά στο τηλέφωνο

Οι ουρές μπροστά από τα δημόσια τηλέφωνα έγιναν ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της καθημερινότητας εκείνων των ημερών. Οι άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους, ενώ γύρω τους επικρατούσε η αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η καταστροφή των πυρκαγιών.

Για πολλούς, μια κλήση από το καρτοτηλέφωνο ήταν ο μόνος τρόπος να ενημερώσουν τους δικούς τους ανθρώπους ότι είχαν καταφέρει να παραμείνουν ασφαλείς. Για άλλους, ήταν η ευκαιρία να γνωστοποιήσουν ότι είχαν χάσει τα πάντα από τις φλόγες. Η Parry Duncan, η οποία ηγήθηκε της προσπάθειας για την καταχώριση του τηλεφώνου, χαρακτήρισε τις ουρές ως έναν χώρο όπου άγνωστοι άνθρωποι μοιράζονταν, έστω και για λίγο, την ίδια δύσκολη εμπειρία.

Επίσημη αναγνώριση και το μέλλον των καρτοτηλεφώνων

Η σημασία του συγκεκριμένου καρτοτηλεφώνου αναγνωρίστηκε επίσημα από το National Trust of Australia NSW. Το τηλέφωνο απέκτησε πλέον μια ειδική πινακίδα από μπρούντζο, διακοσμημένη με φύλλα ευκαλύπτου, η οποία σηματοδοτεί την ιστορική του σημασία και τον ρόλο του στην κοινότητα.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναγνώριση και άλλων δημόσιων τηλεφώνων σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα καρτοτηλέφωνο σε απομακρυσμένη περιοχή του Queensland και ένα ακόμη στη Μελβούρνη, αναδεικνύοντας τη διαρκή αξία αυτών των μέσων επικοινωνίας.

Η διαρκής σημασία των δημόσιων τηλεφώνων στην Αυστραλία

Παρά την ευρεία εξάπλωση των smartphones και την πρόοδο της τεχνολογίας, τα καρτοτηλέφωνα εξακολουθούν να διατηρούν πρακτική σημασία στην Αυστραλία. Η εταιρεία Telstra έχει την υποχρέωση να διατηρεί περίπου 14.000 καρτοτηλέφωνα σε ολόκληρη τη χώρα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε επικοινωνία, ιδίως σε περιόδους κρίσης ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Από τα μέσα του 2021, όλες οι τοπικές και εθνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται από τα δημόσια τηλέφωνα της Telstra είναι δωρεάν, ενισχύοντας περαιτέρω τον κοινωνικό τους ρόλο και την προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta