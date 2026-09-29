ΝΑΤΟ και Ρωσία σε τεταμένο μπρα ντε φερ για το Καλίνινγκραντ

Η ένταση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας κλιμακώνεται, με τη στρατιωτική συμμαχία να καταδικάζει τις ρωσικές πυρηνικές απειλές. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τη Μόσχα, η οποία αφορούσε τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Η Ρωσία, από την πλευρά της, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το οπλοστάσιό της για να υπερασπιστεί το έδαφός της στη Βαλτική, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ επιχειρήσει να την αποκόψει από την υπόλοιπη χώρα.

Η καταδίκη του ΝΑΤΟ και η ρωσική προειδοποίηση

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε δημόσια τις ρωσικές πυρηνικές απειλές, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρξε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τη Μόσχα σχετικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας, Άλισον Χαρτ, δήλωσε την Τρίτη σε γραπτή δήλωση ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και καμία από τις δραστηριότητές μας ή τις ασκήσεις μας δεν θέτει σε κίνδυνο κανένα μέρος της Ρωσίας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου «καταδικάζει έντονα την απειλή βίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής». Αυτή η απάντηση του ΝΑΤΟ ήρθε ως αντίδραση σε μια προειδοποίηση που είχε εκδώσει η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο, η οποία αφορούσε την κλιμάκωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης γύρω από την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Οι ρωσικές ανησυχίες και η απειλή άμεσης αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο είχε αναφέρει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, ότι η «απερίσκεπτη και ανεύθυνη προσέγγιση» της συμμαχίας σχετικά με το Καλίνινγκραντ «αυξάνει απότομα τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης». Η Ρωσία, μέσω αυτής της προειδοποίησης, τόνισε την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το οπλοστάσιό της.

Η προειδοποίηση αφορούσε την υπεράσπιση του εδάφους της στη Βαλτική, σε περίπτωση που η συμμαχία επιχειρήσει να την αποκόψει από την υπόλοιπη χώρα. Το μήνυμα αυτό, το οποίο στάλθηκε τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στο υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου, καλούσε «τα κράτη μέλη του μπλοκ να απόσχουν από περαιτέρω εμπρηστική ρητορική και ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί μια μεγάλης κλίμακας αντιπαράθεση», όπως μετέδωσε το TASS.

Η στρατηγική σημασία του Καλίνινγκραντ

Το Καλίνινγκραντ αποτελεί ένα μικρό κομμάτι ρωσικής επικράτειας, το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη στρατιωτικοποίηση, καθώς φιλοξενεί συστήματα αεράμυνας και ισχυρά οπλικά συστήματα.

Μεταξύ αυτών των οπλικών συστημάτων περιλαμβάνονται και εκείνα που είναι ικανά να εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα. Η στρατηγική αυτή τοποθέτηση οφείλεται στο γεγονός ότι το Καλίνινγκραντ περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η περιοχή αυτή αποτελεί τη βάση του ρωσικού στόλου της Βαλτικής, προσδίδοντας της ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Βαθιές εντάσεις και υβριδικές τακτικές

Η ασυνήθιστα άμεση αυτή κόντρα υπογραμμίζει τις βαθιές εντάσεις που επικρατούν στις σχέσεις μεταξύ της συμμαχίας και της Ρωσίας. Οι εντάσεις αυτές έχουν ενταθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν προειδοποιήσεις για μια εντεινόμενη υβριδική εκστρατεία υπό την ηγεσία της Μόσχας. Οι ίδιοι πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι αυτή η εκστρατεία, η οποία χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θύματα μεταξύ των αμάχων, αυξάνοντας την ανησυχία.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις υβριδικές απειλές

Σε σχέση με τις αναφορές για υβριδικές τακτικές, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι «η χρήση υβριδικών τακτικών από τη Ρωσία είναι ένδειξη απελπισίας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψη της συμμαχίας για τις ενέργειες της Μόσχας.

Η κ. Χαρτ υπογράμμισε επίσης την αποφασιστικότητα της συμμαχίας, δηλώνοντας: «Δεν θα αποθαρρυνθούμε από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερα...». Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το μήνυμα της δέσμευσης του ΝΑΤΟ για την άμυνα και την υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki