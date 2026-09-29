Η Ρωσία απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στο ΝΑΤΟ, μέσω της πρεσβείας της στο Βέλγιο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την «τυχοδιωκτική και ανεύθυνη» γραμμή της Συμμαχίας. Η επιστολή αναφέρεται ειδικά σε στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγονται κοντά στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μόσχα, αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ρωσικές ηγεσίες διαβεβαιώνουν ότι η χώρα είναι έτοιμη να πολεμήσει χρησιμοποιώντας «ολόκληρο το οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της», συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων.

Η ρωσική διαμαρτυρία για τις ασκήσεις στο Καλίνινγκραντ

Η επιστολή της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ, η οποία στάλθηκε μέσω της πρεσβείας της στο Βέλγιο, εστιάζει στις ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται κοντά στην περιοχή του Καλίνινγκραντ. Οι ρωσικές αρχές διαμαρτύρονται για τη γραμμή της Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς την «τυχοδιωκτική και ανεύθυνη». Στην επιστολή διαμαρτυρίας της, η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο δήλωσε ότι είναι «βαθύτατα ανήσυχη από τις δηλώσεις και τις προκλητικές ενέργειες των ηγεσιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με την περιοχή του Καλίνινγκραντ».

Η περιοχή του Καλίνινγκραντ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και βρίσκεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Βαλτική Θάλασσα. Οι ασκήσεις που διεξάγονται από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, αποσκοπούν στην προσομοίωση της «απομόνωσης» του θύλακα αυτού. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι αυτές οι ενέργειες αυξάνουν «σημαντικά τους κινδύνους μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης».

Η απειλή χρήσης «όλου του οπλοστασίου»

Στο πλαίσιο της επιστολής της, η Ρωσική Ομοσπονδία προχώρησε σε μια σαφή προειδοποίηση σχετικά με την ετοιμότητά της να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη άμεση ένοπλη σύγκρουση. Οι ηγεσίες της Ρωσίας διαβεβαιώνουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να πολεμήσει χρησιμοποιώντας «ολόκληρο το οπλοστάσιο που έχει στη διάθεσή της».

Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει, συνεπώς, και την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της ρωσικής προειδοποίησης προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η ρωσική πρεσβεία σημείωσε επίσης ότι καταγράφει μια «πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας του μπλοκ κοντά στα δυτικά σύνορα της χώρας μας» και ότι εντείνονται οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υποτιθέμενης «ρωσικής απειλής», μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας ασκήσεων.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ και η καταδίκη των απειλών

Η επιστολή της Ρωσίας έφτασε στον παραλήπτη, όπως επιβεβαίωσε η Συμμαχία, η οποία με τη σειρά της κατήγγειλε «τις απειλές» της Μόσχας. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε συγκεκριμένα: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ρωσία έστειλε ένα άτυπο έγγραφο στο ΝΑΤΟ και ότι αποστείλαμε απάντηση, επισημαίνοντας ότι είμαστε μια αμυντική Συμμαχία και ότι καμία από τις δραστηριότητες ή τις ασκήσεις μας δεν συνιστά κίνδυνο για οποιοδήποτε τμήμα της ρωσικής επικράτειας».

Με αυτή τη δήλωση, το ΝΑΤΟ επιδιώκει να ξεκαθαρίσει τη φύση των δραστηριοτήτων του, τονίζοντας τον αμυντικό του προσανατολισμό και απορρίπτοντας τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί πρόκλησης ή απειλής. Η απάντηση του ΝΑΤΟ υπογραμμίζει τη θέση του ότι οι ασκήσεις του δεν συνιστούν κίνδυνο για κανένα τμήμα της ρωσικής επικράτειας.

Η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική ρητορική

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, πρόσθεσε ότι η Συμμαχία «καταδικάζει σθεναρά την απειλή χρήσης βίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής». Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία «να τερματίσει τον απρόκλητο πόλεμό της στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας τη θέση του σχετικά με την τρέχουσα σύγκρουση.

Επιπλέον, η Άλισον Χαρτ σημείωσε ότι «η χρήση υβριδικών τακτικών από τη Ρωσία αποτελεί ένδειξη απελπισίας». Ωστόσο, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ «δεν θα αποθαρρυνθεί από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία». Η Συμμαχία διαμηνύει ότι «διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του συμμαχικού εδάφους και παραμένουμε ισχυροί, έτοιμοι και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή».

Εντάσεις και προκλήσεις των τελευταίων μηνών

Η επιστολή της Ρωσίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τους τελευταίους μήνες, οι ειδήσεις σχετικά με αποδεδειγμένες και μη προκλήσεις της Ρωσίας απέναντι στις χώρες της Συμμαχίας διαδέχονται η μία την άλλη με ρυθμό πρωτοφανή από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Αναφορές για drones στους ουρανούς χωρών του ΝΑΤΟ, υποτιθέμενες δολιοφθορές και επιδρομές σε τρένα με προορισμό την ΕΕ, αποτελούν μερικά παραδείγματα αυτών των περιστατικών. Οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ατλαντικού Συμφώνου έχουν επανειλημμένα καταγγείλει με έντονο τρόπο αυτές τις ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες». Ταυτόχρονα, η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για «πρωτοφανή αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας του μπλοκ κοντά στα δυτικά σύνορα της χώρας μας».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis