Ο Μπόνο συγκρίνει Ισραηλινό αξιωματούχο με τον Χίμλερ

Ο Μπόνο, ο frontman του διάσημου συγκροτήματος U2, προχώρησε σε μία από τις πιο έντονες δημόσιες επιθέσεις του εναντίον Ισραηλινού αξιωματούχου, συγκρίνοντας τη ρητορική του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, με αυτή του Χάινριχ Χίμλερ, ενός ανώτερου στελέχους του ναζιστικού καθεστώτος. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε ο Ιρλανδός τραγουδιστής στο περιοδικό Rolling Stone, όπου συζήτησε εκτενώς τον πόλεμο στη Γάζα, τη σχέση του με το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό.

Η σύγκριση με τον Χίμλερ και η ρητορική του Μπεν-Γκβιρ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μπόνο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, σχετικά με τη Γάζα. Σύμφωνα με το Rolling Stone, ο τραγουδιστής συνέκρινε τη ρητορική του Μπεν-Γκβιρ με αυτή του Χίμλερ, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα που προκύπτει από αυτές τις δηλώσεις είναι πως «Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν είναι άξιοι να ζουν. Δεν θα έπρεπε να ζουν. Δεν είναι καν άνθρωποι».

Ο Μπόνο επέκρινε έντονα το γεγονός ότι ο Μπεν-Γκβιρ συνεχίζει να υπηρετεί ως υπουργός στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Να ένας άνθρωπος, ένας υπουργός στην κυβέρνηση, και δεν τον βάζουν στη φυλακή». Ο Ιρλανδός τραγουδιστής υποστήριξε ότι ο λόγος για τη συνεχιζόμενη θητεία του Μπεν-Γκβιρ οφείλεται στην πολιτική εξάρτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από αυτόν, προκειμένου να διατηρήσει την πλειοψηφία του κυβερνητικού του συνασπισμού.

Η στάση του Μπόνο απέναντι στο Ισραήλ και τη Χαμάς

Παρά την έντονη κριτική του προς τον Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Μπόνο κατέστησε σαφές ότι η στάση του απέναντι στο κράτος του Ισραήλ δεν έχει αλλάξει. Καταδίκασε τη σφαγή της Χαμάς που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική πράξη και βεβήλωση». Επανέλαβε τη στήριξή του στο Ισραήλ, δηλώνοντας: «Στάθηκα με το Ισραήλ και εξακολουθώ να στέκομαι μαζί του».

Ταυτόχρονα, ο frontman των U2 εξέφρασε την υποστήριξή του και στον παλαιστινιακό λαό, τονίζοντας ότι υποστηρίζει το δικαίωμά του σε κράτος. Η θέση του αυτή αναδεικνύει μια προσπάθεια να διατηρήσει μια ισορροπημένη οπτική, καταδικάζοντας τις βιαιότητες και υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των λαών.

Η συζήτηση για τη γενοκτονία και ο νομικός όρος

Ο Μπόνο αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τους ισχυρισμούς για γενοκτονία στη Γάζα. Ωστόσο, απέφυγε να προσδιορίσει ο ίδιος εάν λαμβάνει χώρα γενοκτονία, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν «νομικό όρο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος εναπόκειται αποκλειστικά στα διεθνή δικαστήρια.

Η στάση του αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του ζητήματος και την ανάγκη για νομική αξιολόγηση από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς, αντί για προσωπικές τοποθετήσεις σε ένα τόσο ευαίσθητο και βαρύ θέμα.

Το νέο τραγούδι και η προσωπική σύνδεση με τον Ιουδαϊσμό

Στη συνέντευξη στο Rolling Stone, ο Μπόνο συζήτησε και το νέο του τραγούδι, με τίτλο «The Tears of Things». Το τραγούδι αυτό αγγίζει την εβραϊκή ιστορία και την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά την 7η Οκτωβρίου. Ο Μπόνο εξήγησε ότι το τραγούδι αποτελεί μια προσπάθεια να κατανοήσει «τι συμβαίνει σε έναν κόσμο όπου ποτέ δεν χρειαζόμασταν την ηθική δύναμη του Ιουδαϊσμού περισσότερο από τώρα».

Ο τραγουδιστής εξήγησε επίσης γιατί το θέμα τον αγγίζει τόσο προσωπικά. Ανέφερε ότι «Τόσοι πολλοί από τους ανθρώπους που διεύρυναν τους ορίζοντές μου, άλλαξαν τη συνείδησή μου, με έκαναν να γελάσω, μου ράγισαν την καρδιά με τα τραγούδια τους και μου ανέτρεψαν το ηθικό — είναι Εβραίοι».

Με πληροφορίες από: Topontiki